Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro

La Banca centrale europea ha presentato le nuove banconote da 100 e 200 euro che entreranno in circolazione il 28 maggio 2019. Sono le ultime due della serie «Europa», e «si avvalgono di nuove e innovative funzionalità di sicurezza, con il metodo "feel, look and tilt"», spiega la Bce in una nota. Nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite mostra piccoli simboli dell’euro che si muovono intorno al numero e diventano più chiari sotto la luce diretta. La striscia argentata mostra anche il ritratto di Europa, il motivo architettonico e un grande simbolo dell’euro. Le nuove banconote da 100 e 200 euro presentano anche un numero smeraldo migliorato. Muovendo una banconota, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro. Le nuove banconote da mostrano anche il simbolo dell’euro che compare più volte all’interno del numero.

Nella progettazione della serie «Europa» la Bce ha collaborato con persone con problemi visivi per mettere a punto banconote dotate di caratteristiche che agevolano questi cittadini. I nuovi biglietti presentano grandi cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore. Lungo il bordo delle banconote vi sono anche segni percepibili al tatto diversi per ogni taglio. Le nuove banconote da 100 e 200 euro sono di dimensioni diverse rispetto alle vecchie. Entrambe le denominazioni hanno ora la stessa altezza della banconota da 50 euro. Tuttavia, la loro lunghezza rimane invariata: più lunga è la nota, maggiore è il valore. Poiché le banconote da 50, 100 e 200 euro ora hanno la stessa altezza, possono essere più facilmente gestite e lavorate da macchine. Inoltre si adatteranno meglio ai portafogli delle persone e dureranno più a lungo, poiché saranno soggetti a minore usura.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza che si possono vedere ad occhio nudo, le banconote in euro contengono anche caratteristiche di sicurezza leggibili meccanicamente. Sulle nuove banconote queste funzionalità sono state migliorate e ne sono state aggiunte di nuove per consentire di elaborare e autenticare rapidamente. Il membro del comitato esecutivo Bce Yves Mersch, nel suo discorso di presentazione delle nuove banconote, ha sottolineato che con il passaggio ai nuovi 100 e 200 euro l’intera serie di banconote in euro offrirà una più forte protezione contro la contraffazione.