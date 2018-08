Crolla la lira turca. E le Borse affondano

La lira crolla e in Turchia scoppia il panico che travolge i mercati europei. La moneta turca è scesa ai nuovi minimi storici oltre quota 6 per un dollaro (ha perso un terzo di valore da inizio anno). Oltre alle valute emergenti, anche l'euro ha risentito di queste tensioni e i listini azionari europei trattano in netto ribasso. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato i suoi concittadini a non farsi prendere dal panico. Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu, come riporta Bloomberg sul suo sito, il presidente ha affermato: "Non dimenticate questo: se loro hanno i dollari, noi abbiamo il nostro popolo, i nostri diritti, il nostro Allah".