Lo scherzo fa imbestialire Rudy Zerbi. Così minaccia la De Filippi: Maria ti faccio chiudere

Ad “Amici Speciali”, il programma di beneficienza di Canale 5, Rudy Zerbi è la vittima preferita degli scherzetti di Maria De Filippi. All’una di notte, lo coinvolge in un quiz con Gerry Scotti e lo posiziona su un marchingegno che gira di 360° fino a immergerlo in una vasca d’acqua. Rudy Zerbi si bagna e va in escandescenze: “Maria, fammi scendere altrimenti mi spoglio in diretta, ti giuro che lo faccio, mi levo i pantaloni, ti faccio chiudere il programma, ti assicuro che te lo faccio chiudere” e in effetti si leva la cintura e si abbassa i calzoni mentre Maria De Filippi è piegata in due dal ridere sul pavimento.

Per approfondire leggi anche: Gaia Gozzi imita Stash

Rudy Zerbi ha l’intimo in vista ed è scatenato: “Se non mi sciogli, mi tiro giù anche le mutande, lo faccio, te lo assicuro, non ho problemi io, me le tiro giù?!”. La De Filippi lo libera, lo manda fuori dallo studio e conclude il giochino asciugandolo con due lanciafiamme in stile Isola dei Famosi. “Puzzo di carne bruciata” chiosa Rudy Zerbi al rientro in studio.