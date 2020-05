Lana del Rey non ce la fa più e si sfoga così. Con chi se la prende

Lana Del Rey si sfoga sui social. E lo fa scrivendo nomi e cognomi degli obiettivi delle sue invettive. Il suo sfogo ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale.

Ma cos'ha scritto Lana Del Rey: «Ora che Doja Cat, Ariana Grande, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé hanno scalato le classifiche con canzoni che parlano solo di essere sexy, di non indossare vestiti, di fare sesso, di tradire, etc, posso tornare a cantare il fatto di sentirmi bella perché sono innamorata anche se la relazione non è perfetta, di ballare in cambio di soldi o di qualsiasi altra cosa io voglia senza essere crocifissa o sentirmi dire che sto rendendo glamour gli abusi nei miei testi?». Cosa risponderanno le altre?