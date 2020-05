Uomini e donne, umiliazione in diretta. Gemma, con Sirius è il tracollo

Pianti, scenate e urla isteriche al Trono Over di "Uomini e Donne". Gemma Galgani e Valentina Autiero litigano per il 26enne Nicola Vivarelli e sfiorano il tracollo psicologico. "Non ho perso la testa" grida Gemma.

Nicola Vivarelli, alias giovane Sirius, gioca pesante con Gemma Galgani, che a 71 anni ha fiducia cieca nell’amore. Lei vuole “emosssioni”, lui giura di volere la dama torinese ché di donne come lei si è perso lo stampino. Gemma l’ha anche invitato a cena e alla domanda del modello/ufficiale della Marina mercantile: “Hai appetito?”, ha risposto sfrontata: “Dipende da quale”. Quasi nessuno crede a questo amore e molti pensano che il mezzo secolo di differenza anagrafica sia inaccettabile (“ridicola e viscida” sono gli aggettivi dei social), però tiene incollati su Canale 5 quasi 3.000.000 di telespettatori ogni giorno. Tutti pronti a dire con compiacimento sadico: “Lo sapevo che finiva male per Gemma, l’avevo detto che non era interessato”.

Lo show funziona: Nicola afferma che “essere un bravo ragazzo è un ostacolo”, Valentina, dama 40enne del parterre, ci ha provato, ma è stata rifiutata, Gemma ha un diavolo per capello. La Galgani strepita: “Valentina, urli sempre, non accetto che a te adesso piaccia, sei qui da anni e non hai concluso niente, la tua vita è priva di contenuti”, la romana piange di pancia, colpita nel suo punto debole: “Come ti permetti? Tu giudichi la mia vita, ma mi hai visto stare male in questo programma”.

È come se la Galgani le avesse strappato un cerotto a freddo e con forza. Maria De Filippi fa notare alla ex nonnina che è un po’ troppo presto per struggersi di antagonismo verso altre donne, in fondo non c’è mai stato neppure un bacio, ma la Galgani la contraddice: “Non mi sta bene, mi prende in giro con Roberta e le altre, aveva detto che se fosse venuto per lei non lo avrebbe fatto nemmeno parlare, poi gli tende le trappolone di lasciargli il numero e quando tocca a lei essere criticata ha sempre un alibi” e Valentina: “Ma che stai a dì?! L’ho detto pubblicamente che avevo cambiato idea. E’ troppo giovane anche per me, ma sembra che non abbia la testa da 26enne, l’ho rivalutato dopo. E comunque mi ha rifiutata, qual è il tuo problema?”.

Valentina lacrima per lo stress, Gemma, che fuma dalle orecchie come un toro dei cartoni animati, frigna a sua volta e si ribella a ogni osservazione della De Filippi: “Io vengo derisa, offesa, trattata con pesantezza da parte di quella donna (Tina, nda) e devo stare zitta. Non ho perso la testa, ho preso atto di quello che c’era alle mie spalle. Gianni dice che ci ho messo cattiveria per la prima volta? Sì è vero, sono stanca di essere derisa da queste qua”. Diciamolo, se è tutto vero, Gemma è partita per la tangente, se è un’abile montatura dove ogni personaggetto recita la sua parte, merita gli applausi perché è appassionante.

Il Trono “clover” è davvero la fine del Trono classico, fatto di sbarbatelli e squinzie che recitano male. Nel frattempo, Roberta, una delle dame, punge Nicola: “Vergognati, la stai illudendo, vedremo, ma ora stai zitto!”. Gianni Sperti è scioccato (botox permettendo) dalla malvagità di Gemma, mentre Tina Cipollari è lapidaria: “Per me tra una nonna e un ragazzino non ci può essere amore, sono all’antica”.

Inizia il fuggi, fuggi dallo studio: Nicola esce, Gemma pure, poi rientrano e la Galgani proclama: “Gli ho detto che non voglio essere un ostacolo, un impedimento alle sue conoscenze, ho sempre sopportato promenade di donne, gli ho ripetuto che può sentire e vedere chi vuole”. Scampoli di puntata per Veronica che sbraita contro Armando tirando fuori dall’armadio fossili più che scheletri (ex fidanzati, parcheggi come bordelli, ciglia finte, extension) e per Angelo, cavaliere indispettito per il rifiuto di Valentina a conoscerlo.