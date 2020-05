Gregory Tyree Boyce di Twilight morto con la fidanzata. Polvere bianca e misteri, è giallo

Gregory Tyree Boyce e la sua fidanzata Natalie Adepoju sono morti. L'attore americano famoso per aver interpretato il personaggio di Tyler Crowley nel film Twilight, la saga dei vampiri teenager con Kristen Stewart (Isabella "Bella" Swan) e Robert Pattinson (Edward Cullen) è stato trovato senza vita nella sua casa di Las Vegas il 13 maggio ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Aveva trent'anni. Era con la compagnia Natalie, morta anche lei. A trovare i corpi la cugina dell'attore che aveva notato l'auto di Boyce davanti casa. La donna sapeva che qual giorno sarebbe dovuto essere a Los Angeles per trovare la figlia nata da un precedente matrimonio.

Non sono chiare le circostanze del decesso. Il sito TMZ, che ha rilanciato la notizia, parla di una polvere bianca trovata accanto ai corpi ma non sono stati rivelati altri dettagli e le indagini sono in corso. "Era un grande padre, figlio, fratello", si legge in una dichiarazione della famiglia. La madre Lisa Wayne ha confermato la morte di Gregory Tyree Boyce con un messaggio su Facebook. La donna ha rivelato che l'attore stava per lanciare un'attività come chef con prodotti e ricette ispirate rapper famosi.