Istmo: il nuovo film di Carlo Fenizi sulla piattaforma Chili

È in arrivo in prima assoluta on demand sulla piattaforma Chili, a partire dal 20 maggio, la nuova pellicola del regista Carlo Fenizi dal titolo Istmo. La storia è quella di Orlando, traduttore di pellicole latinoamericane e “influencer” dei tempi moderni, in bilico tra una repressa volontà di mettersi in contatto con l’esterno e una propensione all’autoisolamento. È vittima e specchio di una società che unisce solo apparentemente, ma che di fatto non fa altro se non dividere e aumentare le distanze. A vestire i panni del protagonista troviamo Michele Venitucci (Tu tto l’amore che c’è, Il seme della discordia, A Woman, Codice Rosso), che firma insieme a Fenizianche la sceneggiatura, circondato da un cast a dir poco variegato e variopinto. Al suo fianco, infatti, fanno la loro comparsa l’attrice Caterina Shulha (Sme tto quando voglio, La vita possibile, Cetto c’è, senzadub biamente), l’attore Timothy Martin (Una Pura Formalità, Karol, un Papa rimasto uomo) e la pluripremiata star spagnola Antonia San Juan, figura di punta del panorama cinematografico ispanico. Una volta intervista il regista ci racconta che Voleva fare una riflessione sul nostro modo di comunicare con l’altro nel mondo contemporaneo. Attraverso il paradosso della vita di Orlando,voleva offrire un punto di vista sul nostro contatto con il mondo attraverso i social network, senza demonizzarli, ma proponendo l’importanza dell’esperienza diretta con l’altro e con la vita.