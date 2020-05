Debutto positivo per "Amici Speciali", il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda ogni venerdì su Canale 5. La sfida tra cantanti e ballerini regala alla Protezione Civile 30.000 tamponi, un rimborso di un mese per 5 medici e uno per 30 operatori sociosanitari. Alessio Gaudino è il campione della prima puntata, ma la rivelazione è il 19enne Random: un’autentica scoperta. Tra i giurati: spumeggiante Sabrina Ferilli, sul pezzo Gerry Scotti, rimandato Giorgio Panariello, assente Eleonora Abbagnato in quarantena dopo il rientro dalla Spagna.

"Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia" è una gara-gioco con 12 cantanti e ballerini divisi in squadra blu e squadra bianca. Sono tutti volti noti e Maria De Filippi rende loro omaggio: “Vi ringrazio perché non tutti quelli che vincono dischi d’oro e di platino poi si ricordano e accettano di mettersi di fronte a una giuria ed essere giudicati. Scappano”. Il clima è disteso, forse un po’ rilassato ma è lo scotto pagato all’assenza del pubblico in studio a causa delle restrizioni sul Covid-19. Nella squadra bianca ci sono Michele Bravi, Gaia, Random (cooptato da Stash), Andreas, Alessio Gaudino, Giordana (sottotono e quasi avulsa dalla serata), in quella blu: The Kolors, Umberto, Irama, Javier, Gabriele, Alberto Urso.

Il programma si articola in tre manche, al termine di ognuna viene decretata la vittoria di una delle due squadre e il migliore artista singolo, ma soprattutto vengono sbloccati degli obiettivi a favore della Protezione Civile: donati 30.000 tamponi, un rimborso di un mese per 5 medici e uno per 30 operatori sociosanitari per 30 giorni. Nelle diverse versioni di “Amici” ci sono tre cose sicure come un Dpcm rimandato: le coreografie entusiasmanti di Giuliano Peparini, gli sketch riempitivi no sense con i giurati e il pongo regolamento.

Maria De Filippi, tra una sfida e l’altra, introduce un “pacco, un vero pacco perché anche la giuria gareggia” e dà il via a siparietti con Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti (che tira una frecciatina a Insinna senza nominarlo) e Rudy Zerbi premiando la loro pazienza con la (mini) Super Coppa. Con lo scherzo a Sabrina Ferilli, la De Filippi ci farebbe mattina, ma l’attrice smorza il suo entusiasmo: “Facciamo presto che altrimenti sforiamo. Se sono serena? Un ca**o de serena”. L’altro punto fermo è il pongoregolamento “mariano” sul quale ci siamo arresi da tempo: Maria De Filippi spiega il meccanismo della magic ball resuscitata dalle passate edizioni, ma ormai chiudiamo le orecchie e andiamo a fiducia. Si è arreso pure Stash, il più bravo della prima manche: “Sono campione?”, “No, sono tre manche e alla fine si scopre chi è il migliore della serata” dice la conduttrice e quello: “Ua’ co omm l'è fatt difficil”.

Durante la prima puntata, cantanti e ballerini si sono alternati regalando spettacolo, emozioni e nuove sonorità tormentoni per l’estate (semaforo verde per gli inediti di The Kolors e Irama, rosso per il remake di “Quando, quando” di Alberto Urso con J Ax). A mezzanotte, ormoni in libera uscita: Sabrina Ferilli si è complimentata per la bellezza delle ballerine e Alberto Urso - noto per aver avuto flirt con una ballerina e una cantante del talent e per aver provato a tacchinare pure Gaia Gozzi – ha commesso una brutta gaffe: “Eh non lo dire a me! Però Sabrina è inarrivabile, diciamo che io sono diventato grande con Sabrina, sono cresciuto con lei, è il top di gamma”. Promossi: Random e il suo strabiliante candore (“Devo fare un appello perché siamo sotto? Ragazzi votateci perché siamo sotto”, “Beh, dai all’inizio sono andato male però poi mi sono ripreso, no?!”), Stash animo da mattatore, il talentuoso Javier, il testosteronico Umberto e il poetico Michele Bravi.