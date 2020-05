Uomini e donne, Gemma Galgani più corteggiata di Diletta Leotta. Che combina al trono over

Al trono over di "UominieDonne", Gemma Galgani dà il benservito all'attempato Romualdo, mentre Pamela Barretta ed Enzo Capo si lasciano per colpa del frigobar.

L'amore è cieco, ma ci vede benissimo davanti al business. Gemma Galgani, più corteggiata di Diletta Leotta, ha occhi solo per Nicola Vivarelli, l'unico 26enne felice di non poter abbracciare congiunti e affetti stabili ché altrimenti gli tocca baciare Gemma. In attesa di novità, la dama torinese fa la preziosa e rispedisce a casa Romualdo, 65 anni all'anagrafe e di fatto. Maria De Filippi cerca di far abbassare le pretese alla Galgani, ma quella: "Ho capito il discorso. Ma non ho nessun punto di contatto con lui. L'ho ascoltato e basta. Non ho provato niente perché ha passato il tempo ad auto celebrarsi e invece deve essere uno scambio. Da parte mia c'è stata la grande dote dell'ascolto!".

Insomma, è sempre colpa dei corteggiatori: o sono troppo o sono troppo poco. Fatta eccezione per Nicola detto "Sirius": la pizza a forma di cuore, il palloncino con la scritta "te e io tre metri sopra il cielo", il ciondolo con l'ancora e i complimenti "redazionali" da bimbominkia le fanno sognare una famiglia a "Villa Serendipity".

Chi non sogna è Pamela Barretta. La procace dama pugliese è ancora innamorato di Enzo Capo che l'ha lasciata. E qui urge TSO. L'uomo ama mettere like e tocchicchiare fanciulle assai più giovani di lui nelle foto postate su Instagram, ma sbraita alla "mancanza di rispetto e al fango social" perché l'ex fidanzata abbraccia Armando, altro cavaliere del Trono Over, a un evento mondano. Al grido del più becero maschilismo "che figura ci ho fatto con i miei amici e davanti ai paparazzi", ha deciso di chiudere la storia. E per non passare da "pazzo geloso possessivo", ha mostrato foto e video della serata. Non si vede nulla di compromettente, il massimo che si può imputare alla Barretta è tanta voglia di alimentare i giornaletti scandalistici. Ma poiché la miseria umana è capace di scavare fino a trovare il petrolio, viene fuori un tristissimo episodio.

Enzo racconta: "In cinque mesi le ho fatto fare il giro del mondo. L'ho portata in un resort alle Maldive e lei che fa? Si fionda sul frigobar della camera per mangiare cose che in genere costano 2 euro e lì 15 euro. Io mi sono meravigliato, non l'ho fermata, ma era una mancanza di rispetto verso chi lavora sodo. Gliel'ho detto e lei non ha perso tempo per infangarmi con le amiche sui social". Povero pisellino, che si è sentito sminuito! Ma chi di meschinità ferisce, di meschinità perisce: Pamela dà la sua versione dell'episodio indegno di una honey moon. "Io non ho mai cacciato questa cosa, però è andata diversamente - precisa la dama -. Io sono golosa, ho visto la cioccolata e i dolci, avevo fame e mi sono buttata sul mangiare. Lui mi ha gridato: "fermati!". L'ho riferito a una mia amica che, sbagliando, ha reso pubblica la cosa dicendo che era tirchio". E pensare che i due volevano mettere al mondo un figlio: ci avranno ripensato dopo aver visto il prezzo dei pannolini.