Addio a Ezio Bosso: "Per me la morte non esiste". Il tributo di vip e politici: talento e resilienza

"Per me la morte non esiste, è una parte della vita". Ezio Bosso, il pianista e compositore di fama internazionale costretto a ritirarsi dalle scene a fine 2019, si è spento ieri sera, giovedì 14 maggio, all'età di 48 anni nella sua abitazione di Bologna "a causa del degenerare delle patologie neurologiche che lo affliggevano da anni".

Sui social sono migliaia i messaggi di cordoglio di gente comune incantata dalla sua arte e dal suo coraggio e quelli di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Ennio Morricone gli ha reso nore: "Era una luce nella musica che aveva tanta voglia di brillare".Il rapper Fedez ha twittato: "Un grande esempio di arte e resilienza. Che dispiacere", Giorgia ha scritto: "Ciao grande Maestro di musica e di vita", mentre Emma ha affidato il proprio dolore a una foto di Bosso al piano accompagnata da un cuore nero. Per Francesca Michielin: "Raramente nella mia vita ho potuto ammirare persone con l’empatia e l’energia di #EzioBosso, persona capace di lottare con le armi più forti che la vita gli ha donato: la musica e il sorriso. Grazie maestro".

L’attore Alessandro Gassman lo ha ricordato così: "Voglio immaginare che un’anima bella come quella di Ezio Bosso, possa ora danzare nella sua musica. GRAZIE" e Lapo Elkann ha rivelato un aneddoto: "Ezio Bosso una volta a Sanremo disse che la musica è una fortuna che condividiamo. Il suo viaggio nella vita è testimonianza di forza, bellezza, resilienza. Attraverso la musica è entrato nelle nostre anime e plasmato anche per un attimo il nostro essere. Buon viaggio".

Su Instagram, Carlo Conti ha postato la foto in cui abbraccia Ezio Bosso sul palco del Festival di Sanremo 2016: "Grande musicista ma soprattutto grande uomo". Dolce il ricordo del direttore del TG LA7, Enrico Mentana: "Addio amico meraviglioso, maestro di arte e vita, più forte di ogni malattia, immortale come la musica che ci insegnavi ad amare" e Propaganda live, la trasmissione di cui spesso era ospite, ha scelto poche parole: "Ciao Ezio, grazie di tutto. Ci mancherai moltissimo".

Anche la politica si è fatta sentire. Il Ministro Teresa Bellanova ha twittato: "Ci ha lasciato #EzioBosso, grande musicista e uomo straordinario. Ha combattuto con forza e dignità la terribile malattia che la vita lo ha costretto ad affrontare. Ricorderemo il suo sorriso e quella gioia, quell'estasi che si risvegliavano in lui ogni volta che suonava", per Matteo Renzi: "Non conoscevo personalmente #EzioBosso. Ma tutte le volte che lo ascoltavo, lo vedevo in tv o leggevo una sua intervista imparavo qualcosa da lui. Riposa in pace, Maestro" e Chiara Appendino, il sindaco di Torino di cui era originario Bosso, lo ha salutato così: "Non ci sono parole adatte ad esprimere il dolore per la scomparsa del Maestro #EzioBosso. Torinese che ha portato la sua straordinaria arte in tutto il mondo. E che, soprattutto, ha dimostrato quanto la forza della vita possa vincere qualsiasi dolore. Grazie di tutto, Maestro". Cordoglio anche da parte dl Torino Calcio: "Addio Ezio Bosso. Grande artista, splendida persona e orgoglioso tifoso del Toro. Perché - come dicevi tu - 'del Toro si nasce'".