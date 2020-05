Diodato voce dell'Italia in Europa

"La musica ci permette di essere ancor più uniti di quanto riesca a fare la nostra politica. L'Europa in un momento così difficile ha avuto difficoltà nel mostrare unità. Credo sia ancor più importante una manifestazione come questa per dimostrare che siamo parte di un corpo unico".

Antonio Diodato, vincitore di Sanremo 2020, rappresenterà l’Italia nello show televisivo EUROPE SHINE A LIGHT – ACCENDIAMO LA MUSICA, in onda in eurovisione sabato 16 maggio. L’anteprima partirà su Rai1 alle 20.35 e dalle 21.00 lo show andrà in onda anche su Rai Radio2, Rai4 e RaiPlay. Diodato la scorsa settimana ha vinto anche il David di Donatello con il brano “Che Vita meravigliosa” colonna sonora del film “La dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek.

"Sin da bambino ho amato il cinema e l'ho frequentato da solo. Io entro nello schermo, divento quei personaggi e ho bisogno di immedesimarmi. La musica e il cinema sono due grandi passioni. Ferzan è stato d'ispirazione per me da sempre. Nella mia musica c'è tanto del suo cinema. Ma c'è anche tanto cinema in generale. È stato davvero emozionante ricevere questo premio. Stanno succedendo cose incredibili... ".

“Quando ho scritto – continua - Fai Rumore sono partito dalla mia intimità, dalle sensazioni che provavo in quel momento. Quando l'ho presentata a Sanremo ho detto che era un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità. Pensavo di aver raggiunto un picco emotivo con la vittoria di Sanremo. Mai mi sarei immaginato di vincere un'emozione così forte nel vedere questa canzone diventare quasi un urlo di liberazione. Vederla cantare dai balconi mi ha sconvolto. Mi ha ricordato ciò che deve fare la musica. Ha dato un senso molto più profondo a tutto, anche alla mia canzone. Questa cosa mi ha riconnesso con la volontà di fare musica per raccontare e comunicare qualcosa. Questo è il regalo più grande che ti può fare la musica. Mi rende orgoglioso partecipar a questa manifestazione. In un momento come questo non riesco a guardare al lato negativo, alla mancata partecipazione all'Eurovision. La vita mi sta dando grandi opportunità".

Il contributo del cantautore tarantino è stato registrato all’Arena di Verona "Cantare Fai Rumore – conclude Diodato - all'interno di un tempio della musica come L'Arena, avermi dato la possibilità di aver riacceso le luci, è un motivo di grande orgoglio. È stata un'emozione fortissima sentir risuonare la mia voce all'interno di un luogo magico come quello. Ho avuto la sensazione di vivere in un tempo sospeso".