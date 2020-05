Che succede a I soliti ignoti. Così Amadeus fa tremare la concorrenza

“I soliti ignoti” torna in onda con puntate inedite. Tutto a partire, probabilmente, dal 24 maggio su Rai1. L’indiscrezione, in queste ore, corre alla velocità della luce strizzando l’occhio ai fan di Amadeus, che ha inanellato una serie di successi televisivi. Uno dietro l’altro. Infatti, il game show di Rai1 - che va in onda nell’access prime time, ha battuto molto spesso Striscia la notizia. E adesso, con l’arrivo della stagione estiva e la chiusura del palinsesti, il colpo di coda finale è assicurato. Amadeus torna e la concorrenza trema.

Per approfondire leggi anche: Amadeus svela il prossimo Sanremo

A luglio, invece, come accade da anni, dopo il Tg1 delle 20 andrà in onda un gioiellino della televisione italiana: “Techetechetè”, il programma ricco di filmati inediti che ripercorre la storia del nostro Paese con grandi artisti del passato grazie alle Teche Rai. Amadeus, però, chiuderà l’anno in bellezza mettendosi al lavoro per il prossimo Festival di Sanremo e con il concertone di fine anno. Che andrà in onda sempre su Rai1.