Scambio di programmi in Rai: Caterina Balivo passa alla domenica pomeriggio per presentare "A Ruota Libera" e Francesca Fialdini prende il timone di "Vieni da Me". Secondo il portale "TVBlog", la conduttrice di Aversa avrebbe voglia di nuove sfide, mentre la Fialdini, dopo aver rianimato lo spazio domenicale che fu di Cristina Parodi, sarebbe la giusta candidata a prendere il suo posto. Uno switch senza attriti perché le due presentatrici sono amiche.

Si legge sul sito: “Caterina Balivo affascinata dalle dirette Instagram fatte col marito di My next book e sopratutto molto presa dalla vita familiare, avrebbe voglia di lasciare Vieni da me, inteso come appuntamento quotidiano in diretta. (…). E poi per lei ci potrebbe essere ancora televisione, ma non quotidiana. Magari un appuntamento settimanale e a Rai1 già ci sarebbe pronta una degna sostituta per lo spazio di Vieni da me. Francesca Fialdini, dopo una stagione di buoni ascolti nella domenica pomeriggio, in un orario tremendamente difficile, potrebbe essere la nuova conduttrice di Vieni da me (o quel che sarà fra le 14 e le 15:40 su Rai1). Questa sarebbe una delle opzioni in campo per la nuova stagione tv. Caterina Balivo invece potrebbe passare alla conduzione del settimanale in onda fra Domenica in e L'eredità nel pomeriggio del giorno di festa”.