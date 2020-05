Per adesso Ambra Angiolini non parla. Non smentisce e non conferma. Ma secondo Blogo potrebbe essere lei la conduttrice de La vita in diretta estate. Matano e la Cuccarini dovrebbero prolungare di qualche settimane per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Poi lo stop naturale di fine stagione. Riposto e se ne riparlerà a settembre (forse). Ma, se fosse vera l’ipotesi Ambra, allora dovrebbe arrivare un giornalista ad affiancarla nel format estivo. E’ sempre stato così: doppia conduzione, uno dei due dal mondo dello spettacolo, l’altro dal giornalismo. E allora la Rai potrebbe attingere al bacino di Rainews, guidata da Antonio Di Bella (che avrebbe un certo peso in viale Mazzini, visto che in piena emergenza Covid-19, i rulli del suo all news hanno preso il posto di alcune edizioni del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni). Si vocifera, tra i conduttori di Rainews, il ritorno di Semprini in via Teulada. “Fanta tv” per adesso. Ma nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro.