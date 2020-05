Il tatuaggio sexy del figlio di Serena Grandi: "Così sto vicino a mamma"

Le sue labbra tatuate sul braccio. “Così ricordo sempre mamma, visto che viviamo lontani”, parola di Edoardo Ercole (figlio di Serena Grandi), che in collegamento con Pomeriggio5 svela quello che fino a poco fa era un vero segreto. Adesso, sono lontani per la quarantena: Edoardo vive e lavora a Milano, Serena nella sua amata Rimini. “Vorrei scrivere un libro, la mia biografia e per farlo mi farò aiutare da Edoardo”, puntualizza la Grandi - unica attrice italiana nel trailer americano de La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Ma chi conosce bene mamma Serena ed Edoardo mette la mano sul fuoco e ci svela (segretamente): “E’ vero. Scriveranno insieme la vita della Grandi, piena di aneddoti e di storie inedite. Sarà un libro da leggere assolutamente. Andrà a ruba”. Verissimo. Sembra che l’idea abbia fatto venire acquolina in bocca ad un paio di editori, pronti a mettere nero su bianco la vita dell’amatissima Serena Grandi. Che tra l’altro presto tornerà sul set. Notizia bomba.