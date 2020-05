Ecco L'Italia che legge: i nuovi libri con gli autori in video

Un'iniziativa tutta online per promuovere la lettura nel momento in cui lo stop da Coronavirus si è abbattuto sul comparto editoriale. È "L'Italia che legge", realizzata dall'Università telematica Internazionale Uninettuno assieme alle case editrici Piemme, Sperling&Kupfer, Mondadori Electa e Rizzoli Illustrati. Una serie di video presentazioni che abbracciano una molteplicità di generi, dal romanzo al saggio, dal fumetto al libro illustrato, con gli autori che, attraverso video di pochi minuti, presenteranno "da remoto" i propri libri continuando così a mantenere vivo il rapporto con i loro lettori. Le video presentazioni saranno scandite in un palinsesto settimanale, accessibili anche on demand suoi canali social Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin dell’Ateneo e delle case editrici coinvolte, sul portale studio.uninettuno.it. e www.uninettunouniversity.net di Uninettuno e su UNINETTUNO.TV (cliccando qui)

Tantissimi gli autori coinvolti e lo spettro di argomenti. Andrea Concas, fondatore e CEO della startup dell’arte Art Backers e di Art Rights , autore di Professione Arte, (Mondadori Electa), una guida per esplorare l’intero Sistema dell’arte; Nicola Brunialti, autore tv, presenterà Il paradiso alla fine del mondo (Sperling & Kupfer), un romanzo che parla di immigrazione ma da un punto di vista inedito; Cristina S. Fantini, con il suo Nel nome della pietra (Piemme), un romanzo che celebra la grandezza del Duomo di Milano, uno dei simboli della nostra civiltà, attraverso le vite dei potenti che lo vollero fortemente e di coloro che, con l’ingegno e la fatica, lo fecero sorgere dal nulla; Francesco Fioretti, dantista, con il suo Raffaello. La verità perduta (Piemme), uno dei libri più attesi nell'anno in cui ricorre il 500° anniversario della morte del grande artista rinascimentale; Daniela Galliano, medico specializzato in ginecologia, ostetricia e medicina riproduttiva, autrice di Quanto ti vorrei. Come la scienza medica ti aiuta ad avere un figlio (Piemme), una bussola per orientarsi tra i falsi miti sulla sterilità e che ci racconta modi diversi di vivere la genitorialità; Guido Marangoni, autore di Come stelle portate dal vento, (Sperling & Kupfer), attraverso la storia della sua bambina, Anna (con sindrome di down), e della sua famiglia, ha raccolto in questo nuovo libro tante storie di vita, di cadute e ripartenze, paura e resilienza; Massimo Polidoro, giornalista e segretario nazionale del CICAP, Il Mondo Sottosopra (Piemme), un saggio che fa chiarezza sul mondo delle Fake News e del complottismo.