L'appello di Gabriele Muccino al sindaco Sala: troppa gente, richiuda i Navigli

C’è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che cosa vi passa per la testa?!». Lo scrive su twitter il regista Gabriele Muccino, commentando così un video che mostra tanti cittadini in Darsena senza mascherina a bere e chiacchierare come se nulla fosse successo a soli quattro giorni dall’inizio della "fase 2" dell’emergenza sanitaria. Muccino, sempre da Twitter lancia poi l'appello al sindaco di Milano perché intervenga su questa situazione.

Loro hanno dato la vita. Nel frattempo, dopo tre giorni dall'inizio della fase 2 i navigli sono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle. @BeppeSala richiuda i navigli. https://t.co/BoUNITM4zC May 7, 2020

Il regista con un video ripreso dal profilo dell'attore Alessandro Gassman ringrazia medici e infermieri per il loro enorme lavoro per cercare di guarire più contagiati possibile.