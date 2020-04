A “Uomini e Donne” Gemma Galgani meglio di Flavio Briatore: flirt con un corteggiatore di 26 anni. Ma è lite trash con Tina Cipollari: “Sei una montata”.

La versione intermedia di “Uomini e Donne” punta tutto sulle chat piccanti e le esibizioni senza “limitismo” di Gemma Galgani. Dopo aver ancheggiato come Sophia Loren, Gemma replica tagliente alle critiche di Tina Cipollari: “E che pa**e… io non posso agitare il seno come faresti te (si mette le mani sul seno e agita le vizze sorelle in un gesto assai poco raffinato, nda). Io ho una misura piccola, non posso competere con te che hai il seno rifatto”. La Cipollari taglia corto: “Un conto è mettersi in gioco, un conto è crederci sul serio come fai tu. Sei una montata. Hai fatto schifo in quest'esibizione, eri sguaiata da morire”. Il cicisbeo “Punto coronato”, che aveva chiesto il mambo di “Pane, amore e…”, scrive in chat: “Gemma, se tu sei emozionata, io sono senza ossigeno. Quello che hai fatto è bellissimo” e si becca un sonoro vaffa da Tina: “Sei finto, sei un falso”.

Maria De Filippi fa sentire la voce del misterioso pretendente: è napoletano e sembra avere meno di 56 anni. E’ più piccolo di Gemma, ma non basta: ci sarà sempre qualcuno più giovane. E infatti nelle chat bollenti della Galgani spunta una new entry: un uomo che dice di avere 26 anni e di essere comandante di Marina. Il buongusto direbbe di non prestarsi al gioco, ma poi chi salva il trash (o mai come in questo caso il camp)? Maria De Filippi domanda a Gemma se vuole interagire con lo sbarbatello e quella si schernisce con pudicizia. Si copre il volto con fare civettuolo, ma dalle mani sbucano due occhi vispi, brillanti almeno quanto due carati di diamanti, le labbra si compongono in un sorriso di pura tremebonda felicità. Il suo sussulto di gioia vitale buca lo schermo. L’uomo si nasconde dietro al nickname “Sirius” e le scrive: “Voglio conoscerti Nonostante la differenza d’età che non preclude una bella conoscenza e dei bei momenti. Ho la consapevolezza di ciò che voglio”. Le manda anche la foto dei suoi occhi verdi, ma secondo gli utenti di Twitter sono quelli di Fabio Cannavaro (molto probabile) o Luigi Di Maio. Gemma non si preclude alcun incontro, adotta la tecnica della pesca “a strascino” (prima o poi rimarrà impigliato qualche pesce nella rete) e inizia a muovere le dita sulla tastiera più veloce di una stenografa. Maria De Filippi la punzecchia: “Però anche te Gemma… chatti eh con il 26enne?” e la dama torinese senza alcun timore di apparire patetica: “Eh sì, riesce ad attirare la mia attenzione”. In verità finora non ha scartato nessuno. Tina chiosa: “E’ una donna corrotta”.

Il pomeriggio alla Inga Lindstrom prosegue fantasticando di tuniche bianche in stile Ibiza, flute di champagne in riva al mare e amenità varie. Insomma, Gemma ha fatto meglio di Flavio Briatore con la sua ultima (presunta) fiamma: 44 anni di differenza con Sirius.