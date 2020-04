Chiara Nasti, urlo choc dal balcone. Polverone sull'influencer

"Mi manca il ca***" è l’urlo pubblico di Chiara Nasti che solleva un nuovo polverone sul web. L’influencer napoletana Chiara Nasti non trova pace. L’ex isolana ha perso una scommessa e ha pagato penitenza: urlare dal balcone di casa "mi manca il c....". Lei è stata al gioco e ha immortalato la memorabile esternazione da quarantena per Covid-19 in una Instagram Story, ma gli internauti non hanno apprezzato affatto e l’hanno criticata aspramente.

Visualizza questo post su Instagram Buonasera a te #giuseppeporroit Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it) in data: 29 Apr 2020 alle ore 5:12 PDT

Sulla pagina @giuseppeporro si legge: “Ti manca anche il cervello”, “Quando lo trovi tienilo in bocca per sempre così almeno stai zitta”, “T Manc pur o scuorn teso”, “Ma questa è quella che diceva che non si deve bere acqua?”, “Donna di sani principi”, “Figlia mia ti mancasse solo quello a te”, “Che squallore”, “Ti mancano pure i neuroni però”, “Vi prego, aiutatela”, “Certo, hai classe da vendere”. C’è anche chi è meno bacchettone e invita a farsi una risata. Chiara Nasti ha risposto impermalita ai rimproveri: “Stavo pagando un pegno, sembra che manchi più a voi che a me… esaurite come poche”.