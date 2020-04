Amici per l'Italia. Maria De Filippi tiene a battesimo "Amici Speciali", prossimamente su Canale 5, con un cast stellare: Irama, The Kolors, Michele Bravi, Javier e tanti altri astri nascenti del mondo dello spettacolo made in Italy. Anche i programmi televisivi cambiano con l’avvento dell’era “covidica”. Maria De Filippi ha trasformato “Amici Celebrities” in “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia: cantanti e ballerini si esibiranno per quattro puntate a scopo di beneficenza.

Sul palco si alterneranno ex allievi e due outsider. Irama, The Kolors, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Alberto Urso sono i cantanti del talent show di Canale 5 ad aver accettato il progetto. Per i ballerini ci saranno Andreas Muller, Javier Rojas, Umberto Gaudino, e Gabriele Esposito. A loro si affiancheranno Michele Bravi e Random. Al momento non si conosce la composizione della giuria tranne che per la presenza di Vanessa Incontrada. La bellissima attrice spagnola ha confermato la sua presenza in una recente intervista.

Originale l’hashtag #DMA che significa “Distanti ma Amici”. Il cantante Stash su Instagram (@thekolors­_stash) ha ufficializzato la sua partecipazione con un’Instagram Story: “Vi devo dare una notizia importante. (…) da quando Maria mi ha detto che stava preparando Amici Speciali e che i soldi ricevuti per queste puntate saranno devoluti alla lotta contro il Covid-19, le ho chiesto di farmi scendere in campo, stavolta non dietro la scrivania, ma sul palco insieme alla mia band. Abbiamo deciso di metterci in gioco”.