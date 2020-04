Adriana Volpe torna in tv da protagonista. Sarà la conduttrice del nuovo programma del mattino di TV8, la rete in chiaro di Sky. La Volpe, che si è rilanciata con il GFVip4, ha battuto la concorrenza di Cristina Parodi. Dopo l’addio con causa legale alla Rai e dopo il consenso di pubblico riscosso con la partecipazione al reality show di Canale 5, Adriana Volpe aveva ricevuto diverse proposte di lavoro.

I fan avrebbero voluto vederla al timone di “Mattino Cinque” versione weekend, ma Mediaset non ha accolto la richiesta così si è fatta avanti Sky. Al fianco della conduttrice 47enne ci sarà Alessio Viola, giornalista di SkyTg24. Come sarà il contenitore mattutino di TV8? Secondo quanto riferisce “TVBlog”, sky metterà a disposizione tante risorse per un programma innovativo: “Si tratterà di un rotocalco con tanta informazione, ma anche intrattenimento, tutorial e inviati d'eccezione. Insomma, una sorta di contenitore mattutino 2.0”. Adriana Volpe, intercettata da “Il Fatto Quotidiano” ha dichiarato: “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura, credo in questo progetto e lo sposo pienamente”.