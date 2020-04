Amadeus fa il bis a Sanremo. Ma il coronavirus cambia i piani del Festival

Amadeus verso il Festival di Sanremo bis. Il conduttore e la moglie Giovanna Civitillo sono stati ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, il contenitore domenicale di Rai1, e Amadeus è tornato a parlare della kermesse canora ligure. La Rai gli ha già proposto la conduzione del 2021 dopo lo strepitoso successo di febbraio e il presentatore non ha escluso di riprovarci a patto però di trovare un’idea assolutamente originale.

Adesso, sembra che i cambiamenti sociali imposti dalla pandemia da Covid19 abbia aperto la strada al bis. A “Domenica In”, infatti, Mara Venier ha ottenuto dal conduttore de “I Soliti Ignoti” la conferma che tornerà sul palco del teatro Ariston: “Ho sempre detto che la prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo, la seconda dici "ci penso". Il primo Festival di Sanremo è stato di aggregazione, ma il prossimo non sarà il mio secondo, sarà il primo Festival dopo il Coronavirus”. Intanto, al fianco di Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo faceva di sì con la testa.