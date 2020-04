Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha rilasciato un’intervista al settimanale "Chi" e ha parlato anche del caso Andrea Denver e Adriana Volpe: “Secondo me si sono innamorati”.

A quanto pare, Antonio Zequila non riesce a stare lontano da Adriana Volpe, non per affetto, ma per la voglia di metterla in difficoltà o di farsi pubblicità. In un’intervista al settimanale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini, l’attore ha dichiarato: “Secondo me Adriana e Andrea si sono innamorati e te lo posso confermare, c’era molta complicità tra loro. Lui è uno spione, ha montato tutto il caso con Adriana, io gli avevo detto semplicemente che è una bella donna e che da giovane lo era ancor di più. Lui l’ha raccontato ed è nato il caso”. In realtà, nella casa del GFVip, Zequila raccontò ad Andrea Denver di aver avuto un flirt con la Volpe e il modello gli disse che quando parlava delle donne lo faceva come se fossero dei trofei. La conduttrice negò con fermezza la storia e Zequila si infuriò talmente tanto da rivelare presunti particolari a ogni puntata. Proprio ieri, Adriana Volpe, in una diretta con Giulia Salemi, ha smentito qualsiasi coinvolgimento amoroso con Andrea Denver. Senza contare che Adriana è sposata con l’imprenditore Roberto Parli e Andrea Denver è fidanzato con l'americana Anna Wolf.