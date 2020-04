La differenza d'età fa discutere gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4. Sossio Aruta punge Sara Soldati e Paola Di Benedetto pizzica Paolo Ciavarro: “Tu non sei fidanzato!”. Nella cucina della casa del GFvip, che chiuderà i battenti stasera, mercoledì 8 aprile, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Paola Di Benedetto e Antonella Elia stavano parlando della differenza d’età tra uomo e donna e Sossio ha osservato che Sara Soldati a soli 20 anni partecipa alle feste dei calciatori molto più grandi: “Non è un mistero. Quello con cui è stata fotografata è famoso. Ma sai quante ne ho viste quando facevo il calciatore?! Sono molto giovani quelle invitate al tavolo”.

Patrick però ha sgombrato il campo da ogni illazione ricordando a tutti che Sara è molto seria: “E’ una brava ragazza, educata, perbene”. Sempre in merito alla differenza d’età tra le coppie, Paolo Ciavarro ha affermato: “Io non posso dire niente, ho 10 anni di differenza con la mia fidanzata” (28 lui, 40 lei) e Paola Di Benedetto: “Tu non puoi parlare, tu non hai una relazione, prima esci, guarda intorno e capisci come si butta”. Paolo e Clizia si sono conosciuti all’interno della casa del GFVip, si sono studiati per un mese e alla fine hanno ammesso l’interesse reciproco. Il 24 febbraio però Clizia Incorvaia è stata squalificata e da allora Paolo freme per uscire e riabbracciarla.