Al Bano sbugiarda Romina, gelo in diretta ad Amici. L'ultimo bacio e...

Gelo in diretta. Ad Amici 19 nell’ultima puntata va di scena lo show tra Romina e Al Bano. Quando viene chiesto dell’ultimo bacio, il cantante risponde: “Tanto tempo fa, non ricordo”. Ma Romina replica: “Ma come? Ci siamo baciati dietro le quinte poco fa”. Carrisi non ci sta e mette in riga la sua ex moglie cosi: “Dobbiamo proprio dire questa bugia?”. Doccia gelata. La Power incassa il colpo e Al Bano segna gol.

Tra l’altro il cantante sta trascorrendo la quarantena con Loredana Lecciso a Cellino San Marco, insieme ai loro figli Bido e Jasmine. Lo testimoniano le foto che Loredana ha pubblicato in questi giorni. Ma il gesto della Power nei confronti di Al Bano non è sfuggito alla Rete. Molti utenti hanno attaccato Romina. Che sembrerebbe entrata a gamba tesa nell’intimità di Carrisi. Lui, da sempre, ama preservare la privacy. E questa frecciatina di Romina non sarebbe stata gradita da Al Bano.