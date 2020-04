Non c'è “Amici19” senza polemica. Maria De Filippi striglia di nuovo Alessandra Celentano: “Non è educato quello che hai fatto. Ma non voglio litigare anche alla finale” e la maestra: “Meglio, non litighiamo”.

E’ proprio vero: si litiga anche nelle migliori famiglie e nelle migliori amicizie. Maria De Filippi bacchetta di nuovo Alessandra Celentano, la maestra di ballo alla quale vuole molto bene (ipse dixit). Il casus belli è stata l’eliminazione (al televoto) del ballerino Nicolai Gorodiskii, tutto punte e tracotanza. Al momento del congedo, la giuria e quasi tutti i professori si sono alzati in piedi per omaggiare Nicolai, mentre la Celentano e Timor Steffens (ripetutamente denigrato da Nicolai in questi mesi) hanno applaudito da seduti scatenando il vibrante rimprovero della De Filippi: “Trovo sbagliato che non vi siate alzati, lo trovo non educato”.

La Celentano ha risposto sorniona: “Perché? Non alzarsi significa che…” e la conduttrice: “Eh beh sì, tutti gli altri lo hanno fatto, loro sono cretini e voi no… guarda Alessandra non litighiamo, è la finale… alzarsi è una forma di rispetto, un saluto… i comportamenti hanno un senso… ci si alza per educazione, ad esempio io per educazione davanti ad alcune persone mi alzo. Che posso fare? Io lo penso e lo dico, sono fatta così e lo dirò finché la bocca mi seguirà. Tra l’altro non ti eri alzata nemmeno con la Abbagnato. Ti trovo il filmato” e la maestra serafica: “Non l’ho fatto nemmeno con la Abbagnato? Beh allora significa che non faccio differenze, che è vero che non mi alzo mai”.

Maria De Filippi ha abbozzato: “Non lo dico solo a te, ma anche a Timor (Steffens, nda), anche lui non si è alzato… guarda applaude anche Javier, il tuo ballerino…” e la Celentano: “Eh che peccato, me ne farò una ragione”. Ancora una volta i social hanno criticato la vis polemica della conduttrice. Sintesi dei commenti: “Mi sarebbe piaciuto che Maria avesse ripreso Nicolai allo stesso modo tutte le volte che ha mancato di rispetto ai professori e ai suoi compagni”. Hanno perfino ipotizzato che fosse così indispettita dall’eliminazione di Nicolai da non aver proclamato Javier Rojas vincitore del circuito danza. In realtà è stata solo una distrazione perché Maria De Filippi poco dopo ha chiarito: “Ogni tanto quando discuto con Alessandra, mi distraggo. Javier non ti ho detto una cosa importantissima. Tu hai vinto il circuito della danza e ti sei portato a casa 50.000 euro. Ale, adesso ti alzi?”, “No, non mi alzo mai” ha ribadito la Celentano.