Amici 19 ultimo atto: cosa c'è da sapere sulla finale di domani sera

Si vola verso la finale, domani sera su canale 5, per il talent Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 19esima edizione. Sono quattro i concorrenti rimasti in gara: due cantanti Giulia e Gaia e i due ballerini Javier e Nicolai concentratissimi nelle ultime prove. Non sono mancate le sorprese: Javier è sempre più innamorato della ballerina Talisa e conferma all’amico Nicolai che comunque andrà, dividerà il premio con lui. Gaia riceve la chiamata della sorellina Frida ed è felicissima della sorpresa. A Javier confida di essere contenta del percorso fatto nella scuola e di aver avuto l’opportunità di lavorare su se stessa e su quello che ama fare, poi le comunicano un'altra bella notizia; ha vinto la gara inediti della settimana scorsa. Giulia continua a provare sempre più entusiasta per una finale inaspettata dopo aver battuto l’altra cantante Nyv.

Nelle ultime ore Maria De Filippi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’annosa vicenda della messa in onda senza pubblico. “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’ altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza. Non dico che l’ho vissuto con un senso di estraneità, ma sicuramente è stato qualcosa di profondamente diverso”. La non presenza del pubblico poi ha fatto il resto “Queste dirette sospese nel tempo – ha spiegato la De Filippi redo abbiano portato in tutti una dimensione più vera, autentica. I ragazzi non hanno percepito quanto a casa possono piacere o non piacere; non avevano il feedback delle reazioni del pubblico; quando cantano, quando discutono con la giuria, non hanno nessun applauso o segni di dissenso. E nel silenzio diventa tutto più drammatico. Erano più nudi e mi guardavano con un punto interrogativo: vado bene o fuori da qui non interessa a nessuno quello che stiamo facendo?” .

Al di là di tutto domani sera avremo il nome del vincitore che si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro. A decretarlo è Il pubblico sovrano che da casa può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo. I proventi a favore di “Amici” ottenuti grazie al televoto saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana. Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila Euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori). La direzione artistica curata sapientemente da Giuliano Peparini.