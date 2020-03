Antonio Zequila è finito al televoto ed è furioso della nomination perché è convinto di meritare la finale del GFVip4 che si svolgerà il prossimo 8 aprile: “Se esco prima, rosico!”. L’attore mastica amaro per l’affronto e in questi giorni parla solo di quanto la sua nomination sia stata ingiusta.

In particolare ce l’ha con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro che lo hanno trascinato al voto insieme a loro. Secondo Zequila, Patrick è falso e Paolo è senza personalità, ma i due gli hanno detto chiaramente di averlo voluto sottoporre al giudizio del pubblico per costringerlo a un bagno di umiltà visto che nella ultime due settimane era sempre più spocchioso, arrogante ed egoriferito.

Questa mattina, nella piscina della casa del GFVip, Antonio Zequila stava parlando con Teresanna (a sua volta indispettita dai coinquilini che avevano preferito prendere il sole anziché fare uno spettacolo domenicale per intrattenere le persone a casa, nda) e ha ripreso il discorso: “Perché poi la domanda era ‘chi pensi non meriti la finale?’ e mi hanno votato in quattro. Quattro coinquilini, non pochi. Non c’è spirito di aggregazione, questo è un gioco individuale”. E la napoletana: “E certo, ognuno si fa il suo, chi prende il sole, chi mangia, chi fa il percorso benessere… ma se devi fare questo te ne stai a casa!”. E Zequila ha fatto il comizio a favore di telecamera: “Non sono un’ipocrita, ma per il percorso che ho fatto, credo di meritare la finale. Io sono o bianco o nero, molti non conoscono la mia essenza che è diversa dall’apparenza, ma la finale credo che la meriterei. Mi dispiacerebbe uscire mercoledì prossimo perché ho dato molto al programma, senza presunzione eh. Poi bisogna vedere la gente a casa che percepisce, ma non so come ca**o votano, se fanno una valutazione in toto o del momento”. Teresanna si è limitata a osservare che il pubblico vede tutto e sa come votare.