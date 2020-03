La storia della vaccinazione diventa un thriller

Esce il 9 aprile “L'Industria della Vaccinazione, storia e contro-storia” di Pietro Ratto. Il libro, edito da Bibliotheka Edizioni, è un saggio scottante come un reportage e appassionante come un thriller, capace di fare luce sui segreti delle grandi industrie farmaceutiche.Pietro Ratto ripercorre la ben poco trasparente Storia della vaccinazione dalle sue origini ad oggi, seguendo l’esile filo che collega le prime - e piuttosto controverse - tecniche di contrasto al vaiolo al rapido e poco trasparente processo di diffusione e commercializzazione dei sieri. Una ricerca capace di svelare, parallelamente allo studio della crescita esponenziale delle grandi multinazionali del farmaco, le loro forti alleanze con banche, compagnie petrolifere e mondo della politica, ricucendo genealogie dimenticate di famiglie che, anche sul contrasto alle malattie, hanno edificato la loro grande fortuna. Il tutto con un occhio di riguardo a quella moltitudine di scandali, truffe e conflitti di interesse che non può che pesare parecchio sulla scarsa fiducia che molti ormai ripongono, nei confronti dell’industria farmaceutica.

Il libro verrà pubblicato il 9 aprile al costo di 14 euro. Disponibile sul sito della casa editrice anche la versione E-book.