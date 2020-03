Botte da orbi al Grande Fratello Vip 4. Antonella Elia strattona Fernanda Lessa per una confezione di biscotti e scoppia l’inferno. Lite furiosa anche tra Antonio Zequila e Sossio Aruta.

Nella casa del GFVip la tensione si taglia col coltello, colpa anche di Antonella Elia che alterna provocazioni a vittimismo. E’ bastato che Fernanda Lessa facesse lo scherzo di prendere la scatola di biscotti senza glutine che Antonella Elia aveva nascosto nel suo armadio che è esplosa la rissa. Ieri notte, la Elia ha urlato che li rivoleva e la Lessa ha risposto che erano di tutti, ma l’ex soubrette si è fatta sotto impedendole di passare e le ha messo le mani sul seno per bloccarla, la brasiliana si è divincolata e l’ha spinta. Antonella Elia ha sbraitato: “Che fai mi metti le mani addosso?”, ha rincorso la Lessa e l’ha afferrata per il braccio così forte da farle un livido. I coinquilini si sono intromessi per separarli ed è partita la lite tra le due fazioni opposte: da un lato Sossio, Antonella, Denver e Paola, dall’altra Zequila, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Sara Soldati. Antonella sbraitava che voleva i suoi biscotti e ha urlato che era stata spintonata da Fernanda e da Antonio Zequila, Licia si è messa a ridere (ricordando che aveva mosso la medesima accusa infondata a Patrick) e la Elia ha urlato: “serpe, viscida, falsa, perfida”. Nel frattempo si consumava la zuffa tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

. L’attore, per separare le due donne, ha spostato con maggior irruenza Antonella e Sossio le ha dato ragione: “Fernanda l’ha provocata. Ha preso i biscotti e li ha portati a Antonio. Non mi fate girare i co***oni”, Zequila è tornato indietro come una furia e lo denigrato: “per cortesia abbassa le parole, parla in italiano corretto” e Sossio è andato su tutte le furie perché ha finalmente realizzato che Zequila lo considera un cretino: “Che ca**o vuoi? Come ti permetti? Chi ti credi di essere? Io parlo in italiano! Mi hai rotto il ca**o. E’ arrivato il professore del ca**o. Offendi sempre! Italiano sto ca**o. Si sforza di parlare milanese, ma è di Amalfi”. La Elia ne ha subito approfittato per fomentare: “E a me ha dato uno spintone, anzi due”. Sossio era incontenibile: “Vogliamo dare atto che qualcuno è entrato in camera e ha frugato tra le sue cose? Non ho detto che è stato Antonio, ma quella che fa la fenomena dopo aver dormito due mesi” e Antonella ha di nuovo accusato la Lessa di averla colpita: “Cosa ridi Licia? Brutta vipera, viscida, schifosa. E tu Zequila mi hai dato due spintoni, Sossio si deve moderare e te no? Antonio è un cafone, non è un uomo, è una cosa che non ha senso in giro per il mondo, viene dai fotoromanzi”.

Poco dopo è iniziata la sfilata dei protagonisti di questa miserrima figura in Confessionale e Antonella ha detto a Fernanda: “Oltre al dente, ti auguro che ti faccia male il pancino, per sempre”, la brasiliana ha replicato: “Il GF ha detto che non ho rubato niente, che i biscotti erano di tutti. Voglio vedere se mandano in onda tutto. Satana, sei Satana”. Poi ha detto une preghiera e si è fatta il segno della croce. Questa mattina per poco non si è sfiorato l’ignobile bis. Paola stava cercando di far ragionare Fernanda che aveva ancora il livido sul braccio, Antonella si è intromessa per portarla via e la Lessa le ha intimato di fermarsi: “Provaci!!!”.

La Elia si è allontanata ed è andata a riferire tutto a Sossio: “E’ veramente pericolosa, mentre Licia mi sfotteva perché non avevo i biscotti, è una fasulla” e l’ex calciatore: “La Lessa fa la fenomena perché crede di andare via stasera, è una codarda, se restava non lo faceva”. Infine Andrea Denver, che ha fatto la spia a Antonella e Sossio riferendo tutto quello di cui si era lamentato Zequila, ha osservato: “Sei maturata in queste settimane, Anto”.