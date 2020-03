Romina Power ad Amici e il giallo della quarantena in Puglia

Romina Power in viaggio. Cellino-Roma e viceversa. Anche in piena emergenza Coronavirus, che paralizza l’Italia, l’ex moglie di Al Bano non rinuncia agli impegni di lavoro. E si mette in viaggio. Il motivo? La registrazione a Roma di “Amici” di Maria De Filippi . Il caso s’infiamma poiché sembra una sfida vera e propria tra la Power e l’ordinanza del governatore Michele Emiliano, che ha imposto la quarantena per chi torna in Puglia. Una raccomandazione da seguire alla lettera assolutamente.

L’ex moglie di Carrisi, però, si mette in viaggio. Dice di avere l’autocertificazione, lo conferma in un post. Ma il giallo resta uno: la prossima settimana sarà di nuovo ad Amici? Se sì, come potrà rispettare la quarantena chiesa dal Governatore per chi torna in Puglia?

Il Governatore della Regione Puglia - in un recente post sui social - continua a raccomandare a tutti: “Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati”. Un obbligo valido per NIP e VIP? Sembrerebbe di sì. La Power, invece, pubblica su Instagram una foto dal finestrino di un auto in cui scrive:“Dopo la trasmissione Amici ieri sera sono felice di tornare a casa in Puglia per stare nel bosco, accendere il fuoco, raccogliere limoni e vedere sbocciare...”.

Il post della Power alza un vero polverone. Senza precedenti. Intanto, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti - con un commento al post della Power - chiede spiegazioni proprio al Presidente della Puglia Emiliano. Come reagirà? Abbiamo provato a contattarlo, per chiedere spiegazioni, ma non ha risposto.