Bufera su Valentin ad Amici 19. Ora spunta anche la frase omofoba a Javier. E i social esplodono

Nuovo video dell’esperienza di Valentin Dumitru ad “Amici19”. Frasi omofobe contro Javier Rojas: "Quando danzi sembri gay, anzi anche quando non balli". Ma la rabbia del popolo social verso il talent non si placa: "Perché li mostrate solo ora?".

Avanti un altro. Che di clip sul ballerino Valentin è pieno l’archivio di “Amici19”, il talent show di Maria De Filippi. Dopo l’ammutinamento nel corso della terza puntata con autoeliminazione o estromissione della conduttrice, qualche mano zelante ha dato in pasto al web un video, pubblicato da Dagospia, in cui Valentin è supponente e villano con la maestra Natalia Titova e con la presunta fiamma Francesca Tocca (ballerina professionista sposata con Raimondo Todaro), poi una seconda clip, postata da Fanpage.it, dove Valentin si comporta da buzzurro maschilista (“è già tanto che parlo con una ragazza che ha così tante scorregge nella testa” riferito sempre alla non permalosa Tocca), infine, forse, un terzo RVM su Dagospia dal quale si evince che il ballerino oltre a essere maleducato, ignorante, borioso, meschino, insolente è anche omofobo. Sembra una barzeletta, ma dato il contenuto non lo è. Durante le prove di un balletto dice: “Dobbiamo fare così?... Ma io non sono omosessuale” e lascia la sala. Poi ingaggia uno schifosissimo alterco con Javier utilizzando la parola “gay” in senso dispregiativo: “Tu sei stupido! Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay” e lo provoca arrivando a minacciare la rissa: “Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po' gay. Se continui a parlarmi così mi dimentico che ci sono le telecamere, mi dimentico di tutto. Hai problemi mentali?”. Insomma, un comportamento da vero macho, “cazzuto”. Nei suoi sogni distorti, certo. Adesso mancano solo un filmato sul razzismo e su una rapina con scasso di Valentin. E i social che tanta importanza hanno avuto in questo sputtanamento a mezzo web, come hanno reagito al terzo video? Prendono via, via le distanze dal ballerino di latinoamericano (niente più #iosotoconvalentin), ma anche dal programma. Il popolo di Twitter e di Instagram è sempre più indispettito. Scrive @fassevan: “Ma Maria De Filippi si rende conto che sta facendo una brutta figura? Praticamente conferma come sia tutto ben studiato a tavolino, che si proteggono determinate persone e se ne infangano altre”, @frances108900 osserva: “Questo programma ha perso tutta la sua credibilità, prima ci facevano passare Valentin come allievo modello, adesso siccome si è ribellato al pongo regolamento lo sputtanano”, per @nardi1587: “Non hanno ancora capito che il problema è un altro. Che pagliacci”. Per @stillclosedinme: “I video di Valentin che stanno uscendo dimostrano solo quanto con il montaggio decidono chi favorire o sfavorire a piacer loro”, mentre @infodoalmar scrive: “Ma veramente perseverate? Lo descrivevano come bravo, preciso, rispettoso, invece lo coprivano per comodità. Ora buttano fango su un ragazzo di 22 anni. Si fanno del male da soli”. Nota @eeeeboh: “Con questi video di Valentin cosa ci dovremmo fare ora? Prima non è trapelato ora che bisogna sme**arlo per ripulire il comportamento della despota li facciamo uscire fuori. Bah allucinante”. Insomma, secondo i fan di “Amici19”, il punto non è il vero volto Valentin anzi, sono tutti d’accordo a dire che doveva essere punito o allontanato ai primi episodi. Il nodo è la continua politica dei “due pesi due misure” e l’ammissione che il programma è montato ad hoc per portare avanti i favoriti della produzione. I giovani sui social si sentono presi in giro e sono convinti che mostrare queste orribili clip di Valentin, solo dopo la bufera di venerdì scorso, significhi voler ripulire l’immagine del programma, ecco perché piovono ancora critiche: "Ho appena visto questo video e sono rimasta agghiacciata. Questa cosa DOVEVA uscire decisamente prima e nasconderla non è stata una mossa furba e giusta. Valentin doveva essere squalificato", “Chissà quante cose ci hanno sempre nascosto e continuano a farlo. Praticamente noi non vediamo un talent, ma una fiction dove ognuno di loro ha un ruolo assegnato dal pongo Quello di Valentin era il ragazzo cattivo che diventa bravo grazie al programma Ridicoli!”, “Vedo che non è chiaro che non si tratta di difendere gli errori di Valentin ma di sottolineare l'ipocrisia della trasmissione, perché la trasmissione fino a ieri se ne infischiava della maleducazione e dell'omofobia di questo ragazzo e ne era complice”. Sicuramente è una visione adolescenziale e infantile della tv commerciale, ma sarebbe interessante che nel corso del Serale della quarta puntata di “Amici19”, Maria De Filippi spiegasse perché un allievo omofobo, minaccioso, violento verbalmente con le donne, rissoso, sia stato protetto e descritto come “il piccolo fiammiferaio” e non cacciato a pedate. Ma di quelle forti, che lasciano il segno anche su chi si definisce “un leone” e invece è una pecora. Sarebbe stata osannata, mentre Valentin al massimo avrebbe potuto aspirare a esprimere il suo talento danzareccio nelle socialvendite Fitvia.