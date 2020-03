Fernanda Lessa, gioco al massacro al Grande Fratello Vip. Sossio brutale e trascina tutti

Brutto episodio al Grande Fratello Vip 4: Fernanda Lessa sbeffeggiata nella notte da Sossio Aruta: “Vipera velenosa. Malata immaginaria”. Antonella Elia rincara la dose: "Delira dal primo giorno, fa paura. E' proprio malata", Paola Di Benedetto esagera: "A volte sembra il diavolo". Andrea Denver e Sara Soldati ridono a crepapelle.

Se non è bullismo (termine spesso usato a sproposito), poco ci manca. Questa notte Sossio Aruta, dopo una lite trash con Teresanna Pugliese in cui è ricorso alle minacce e a toni inaccettabili, è entrato nella stanza blu della casa del GFVip, dove dorme insieme a Antonella, Paola, Denver, Sara, e ha improvvisato un miserrimo Sossio Aruta show: “Stamani in piscina quando c’è stata la lite con quella, quell’altra, la vipera velenosa quando è successo il casino non avete visto cosa faceva? Stava seduta sui gradini e si dava le botte in testa e ripeteva ahahah e poi non è venuta a fare la preghiera” e Antonella rivolta a Paola che chiedeva lumi: “Sono cose inaccettabili. Fernanda stava lì si dava i colpi e poi è andata via, poi è tornata e ha detto preghiamo e io le ho detto ‘no aspettiamo Sossio e lei se n’è andata fuori di sé e poi non è più venuta”. Paola ha osservato che tutti stanno delirando e la Elia: “No, lei ha delirato dal primo giorno. E' pazza. Fa paura veramente, mamma mia ragazzi”.

Denver ha chiesto a Sossio altre imitazioni e l’ex calciatore ha sottolineato ancora una volta a mo’ di sfottò il gesto di Fernanda suscitando risate grasse e scomposte da parte di Antonella e Paola Di Benedetto: “L’ha chiamata vipera velenosa, la posseduta…comunque è una cosa obiettiva quando si sveglia quelle cento volte al giorno, non sai mai chi ti trovi davanti. Puoi trovare tanto lo zuccherino quanto il diavolo, questa cosa mi spaventa, mi destabilizza. Quando si sveglia male mamma mia. Adesso sognerò Fernanda tutta la notte. Dai Sossio rifacci l’imitazione l’ultima volta”.

Aruta ha accontentato le donne che con spiccata solidarietà femminile sono scoppiate a ridere divertite. Stamani nuovo attacco. Fernanda si è lamentata per le chiacchiere continue visto che ha il dente dolorante e non ha l'antidolorifico: "Avete svegliato tutti", Paola le ha dato contro, mentre Sossio in giardino ha detto: "Se sta male perché non se ne va a casa? E' una malata immaginaria". E Antonella: "No, no, è mala proprio! Ritirati se stai male, ritirati... ma no, non si ritirano".