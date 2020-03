Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, lite furiosa e minacce al GfVip

Sfuriata domenicale al GFVip 4 tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta urlano e litigano poco prima di pregare per gli italiani alle prese con il Covid-19: “Tamarro!”, “Stai attenta!”.

Per approfondire leggi anche: Adriana Volpe, flirt con Fabio Testi?

Una domenica non ecumenica nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina Teresanna Pugliese stava facendo pulizie quando con calma ha chiamato Sossio per fargli levare i peli lasciati sul tavolo e sul divano dopo la consueta depilazione (una maleducazione frequente). L’ex calciatore, sempre in slip nonostante Alfonso Signorini lo abbia esortato a vestirsi per rispetto degli altri, ha pulito senza fiatare ed è andato in giardino a prendere il sole. Tra i due campani non scorre buon sangue: Teresanna più volte gli ha detto che crede di stare al campeggio con gli amici e Sossio si è sentito punto sul vivo. Ma la rissa è scoppiata poco dopo per un fraintendimento. Teresanna stava lavando la veranda insieme a Antonio Zequila: “Cugino, hai visto questi stanno al Lido” riferendosi ai coinquilini un po’ scansafatiche e Antonio: “Sembra il lido mappatella” (spiaggia napoletana nota per essere un ammasso di persone), ma Sossio si è sentito chiamato in causa ed è partito con una sorta di minaccia contro Teresanna: “Vedi di smetterla perché oggi già mi girano le pa**e, stai attenta”. La gieffina è scattata e gli ha dato del tamarro provocando una replica poco cavalleresca: “Tamarro a me?? Questa cafona, pensa per te! Hai detto che sto al lido mappatella, ma come ti permetti? E’ un’offesa, mi stai dando del cafone, è dal primo giorno che mi offendi, sta fenomena,è arrivata la principessa sul pisello. Viene vicino, alza la voce, oohh”. Teresanna ha replicato che si era sbagliato e che non aveva mai detto lido mappatella, ma al massimo "campeggio" e il ruspante Sossio ha continuato a inveire: “L’altro ieri abbiamo fatto un confessionale in cui hai detto che credo di stare al lido mappatella. Ci sono i mozziconi di sigaretta per tutta la casa… da che pulpito viene la predica…” e quella urlando ancora più forte: “Ci hai rotto le pa**e, ti depili da tutte le parti. Che fai minacci? Per me toccare un livello basso sarebbe discutere con te quindi è l’ultima cosa che farei”. Andrea Denver e Valeria Marini hanno cercato di riportare la calma, mentre Fabio Testi che voleva pregare per l’Italia in ginocchio a causa del Covid-19, è sbottato: “Non siamo qui tutta mattina ad ascoltare i ca**i tuoi, Sossio. L’abbiamo capito, l’hai detto, adesso basta. O tu le dai due ceffoni o li dà lei a te oppure basta. Ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo capito, ma non puoi andare avanti così”. Aruta però era incontenibile e ad Antonella Elia ha detto: “Con sto fatto che sono donne e dobbiamo rispettarle… dovete finirla… La verità è che lei e Antonio hanno trovato la me**a in veranda fino a dire è lido mappatella siccome questa frase l’ha detta a me, vuol dire che ogni riferimento non è puramente causale, sporchiamo tutti, chi più chi meno, solo che lei si crede la principessa venuta da un altro mondo… alza la voce, ooh! Lei mi rompe le scatole da quando sono entrato, sui peli ho preso la paletta e ho pulito, senza fiatare, ma lei mette il dito nella piaga, mi vuole punzecchiare… quando è venuto a prendermi stamattina non ho detto niente. E’ grave che abbia detto che tutti la pensano così, se è vero ditelo tirate fuori le pa** e ditelo in faccia tanto poi lo scopro chi fa il doppiogioco”. Nel frattempo Teresanna si lamentava con Zequila e con Licia Nunez: “Io non l’ho mai detto lido mappatella non è un linguaggio che mi appartiene, dico campeggio. Lo ha detto Zequila. Si è attaccato a me perché per i suoi immensi limiti l’ho chiamato senza fare discussioni e polemiche per fargli vedere i peli sul tavolo e sul divano e non avendo potuto polemizzare prima, lo ha fatto dopo. Discutere con uno come lui è toccare un basso livello. Io dico quello che pensano tutti: solo che o bisbigliano o ironizzano. Che ipocrisia, qui è vita mia, morte tua. Stavamo scherzando e mi ha detto ‘stai attenta a te che già mi girano le pa**e, cos’è una minaccia? E’ un tamarro. Punto. Lui era offeso e risentito perché senza fare storie lo avevo chiamato e gli avevo detto di togliere i peli”. Licia ha archiviato velocemente: “Detto ciò, possiamo evitare data la situazione che c’è fuori? Non è una bella pagina per i telespettatori”, mentre Sossio e Antonella Elia sono andati in piscina a calcare il litigio. Aruta era in preda a una crisi da complesso di inferiorità: “E’ una falsa, se la tira e mi dà fastidio. Ma chi sei? Chi sei per guardarmi dall’alto in basso? E pure Valeria che pensa di prenotare il lettino con il telo… dove crede di essere al lido Paparazzi? Se voglio essere galantuomo glielo lo lascio, altrimenti se mi diceva di alazarmi, la mandavo a fan**lo! Qui niente è di nessuno, tutti chiedono rispetto ma non lo danno. Mi ha dato del cafone, del maleducato, mi dice che la minaccio. Una si crede la star, quell’altro il divo di Hollywood… siamo tutti uguali. E poi quell’altra, Fernanda che si tappa le orecchie infastidita dal fatto che urlassi, come se fossi l’unico”. Sossio ritiene che la napoletana si sia rivolta con aggressività, ma non ha visto la sua reazione altrettanto veemente e scomposta. Antonella Elia si schiera con Aruta (“mi diverto tanto con te”) poiché, come ha ammesso, ha litigato con tutte le donne: “Teresanna ha avuto una crisi isterica, quando noi donne urliamo siamo uterine. La meschinità e la presunzione umana unite fanno dei grandi danni. Il mio problema non è che nessuno rispetta nessuno, ma le provocazioni, quelle sono difficili da sopportare”. E’ nata una nuova alleanza.