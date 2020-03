“È da imbecille. Quando un uomo tradisce forse non vale”. Maria De Filippi, padrona di casa di “C’è Posta per Te”, il people show di Canale 5 in onda ogni sabato, presenta una storia di doppie corna con triangolo di tradimento, 50.000 euro bruciati in sei mesi, liste passeggeri, investigatori e piccole fiammiferaie mancate.

Gianluca, 54 anni da Palermo, chiama “C’è Posta per Te” per incollare i cocci del suo decennale matrimonio. È stato lasciato per tutte le ragioni del mondo cioè un filotto di scappatelle e la scuffia per una ragazza di 18 anni nel 2019. La colpa, of course, è della moglie troppo seria, solida, rigorosa e poco incline alle coccole. Nel giro di pochi mesi, la moglie Serena scopre tutto e avverte il marito che la donzella non era interessato a lui ma al suo conto in banca e che non era la piccola fiammiferaia bisognosa di affetto, ma una scroccona necessitante abiti firmati, ristoranti di lusso, resort, auto, libri, fogli di giornale. Serena perdona Gianluca, ma quello dopo alcuni mesi concede il bis. Sempre con la stessa. Oggi chiede alla moglie di tornare a casa: “Credevo fosse amore e invece era una grande illusione. Di te mi mancano i silenzi, i tratti spigolosi e le cene dietetiche”. Proprio i complimenti che ogni donna desidera sentirsi dire. Serena è brillante e intelligente: “Maria, te l’ha detto che ha speso 50.000 euro in sei mesi tra resort, vestiti, case? E’ successo due volte: a luglio mi sono accorta di tutto e lui si è giustificato dicendo che la ragazza lo riempiva di attenzioni, mentre io no. Mi chiede scusa e lo perdono nel giro di pochi giorni. Per lui è stato facile. A novembre mi rendo conto che è cambiato un’altra volta”. E cosa fa il cuor di leone in crisi di mezz’età? Le dà della pazza e della stalker. Peccato che Serena abbia il fiuto di un segugio: riesce a ottenere la lista passeggeri del volo del marito, scopre che c’è anche la squinzia e il mondo le crolla addosso: “Mi ha fatto vivere un incubo, mi sono chiesta se davvero fossi io la pazza e vedessi fantasmi. E quando è tornato dal viaggio mi ha detto che voleva stare con quella perché era cambiata. Poi ha scoperto che lo tradiva con un altro, mi ha chiamato mentre erano in macchina insieme e mi ha detto tutto. Ora non è tornato perché sono l’amore della sua vita, ma perché ha visto che razza di persona fosse quella”.

Il racconto della donna è simile a molti altri ed è orribile per la semplicità con cui mette a nudo i retaggi maschilisti della società: “Te l’ha detto che ha preso un investigatore privato per controllarla? Io non sono molto espansiva, ma sono fedele e non mi sono mai rifiutata a mio marito. Sicuramente non ho 18 anni, come posso paragonarmi a lei? Mi ha fatto andare l’autostima sotto i piedi! Io non posso stare tutto il giorno ad accarezzarlo! E ora come posso pensare che sia attratto da me dopo che ha perso la testa per una di 18 anni?”. Lucida, tenera, ma ahilei innamorata. Maria De Filippi sfata un falso mito: “Questa storia dell’autostima è sbagliata. Ogni volta che un uomo tradisce la donna, non è vero che è la donna che non vale, forse è l’uomo che non vale. Semmai l’autostima deve cadere a lui perché ha capito che la ragazza ci stava solo per i soldi. E’ un po’ darsi dell’imbecille” e Serena: “Ma lo è!!! E’ due mesi che è fuori casa, penso a lui e mi dispiace che abbia passato il Natale da solo. Ma non posso annullarmi per lui, un matrimonio è rispettare le persone che si amano. Quali sono i suoi pregi? E’ un uomo generoso (pausa) e si è visto! E’ simpatico, ironico, ma stupido!”.

Gianluca annuisce passivamente a ogni offesa non perché abbia capito la gravità del suo comportamento, ma perché non vuole restare a mani vuote (e bucate). Attacca il ciuccio dove il padrone vuole. Serena però lo perdona e apre la busta: “Deve ricostruire quello che ha distrutto. E nel tempo che ho bisogno non deve andare a cercare una fuori”. Maria De Filippi non è persuasa: “Mi raccomando non ti voglio rivedere!”. I social scommettono: Gianluca ci cascherà di nuovo. Appuntamento a “C’è Posta per Te” 2021.