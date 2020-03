L'arzilla vedova a C'è Posta Per Te per l'ex. Ma prende un palo

Il bianco e il nero, il sole e la luna 60 anni dopo, ma il primo amore non si scorda mai. Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, Maria De Filippi conduttrice del people show da ascolti stratosferici, regala la storia di un vecchio amore. Uno scoppiettante tuffo nel passato. Gilda, 76 anni da Bari, oltre mezzo secolo fa “vede lui dietro la facciata della chiesa, non si commuove e si sposa. Adesso è vedova da 7 anni. Sono passati 65 anni e vuole rivedere Bruno”. Questa la presentazione della De Filippi prima di accogliere nello studio di “C’è Posta per Te” Gilda, capelli color Milva con chierica sulla fronte e outfit pretenzioso: tubino nero con mantella trasparente.

La donna vede la consegna della posta e cambia idea: “Nooo, ma era alto, aveva le labbra carnose, nooo questo no!”. Bruno accetta l’invito e parla come se avesse ingoiato la Treccani: “Ho speso 14 giorni per ricordare un accadimento degno di menzione, mi sono spremuto le meningi e credo che sia qualcosa che vada collocato nell’adolescenza”. Gilda è riluttante, ma ormai c’è: “Mi piace portare i capelli cotonati e vaporosi (risate del pubblico, nda) sento la musica e mi rilasso tutta”. E via con un balletto sulle note di “Rythm of the night”. Non dimentica di citare i limoni al cinema, i baci nascosti e i viaggi a SCIAMELSCEICC. Bruno è il suo opposto, tanto è vulcanica lei quanto placido lui: “Era il periodo delle prime simpatie, dei primi approcci, senza premeditazione. L’adolescenza è momento fondante. E’ Gilda? E’ stata una parte molto importante della mia vita. Il primo amore non si scorda mai”.

Bruno ricorda tutto, perfino il sapore del primo bacio: “Fu più caldo del sole d’estate, un profumo di primavera” e Gilda si spalma sul pouf: “Adesso mi fa innamorare di nuovo. Io ti ho sempre pensato e ti ho anche sognato. Anche se ti ho lasciato io e poi tu mi hai chiamato”, ma l’80enne: “Veramente ricordo di una sua telefonata quando io ero sposato!”, l’arzilla nega e zompetta qua e là dicendo che ha 76 anni e vuole lavorare, viaggiare, andare in discoteca, divertirsi anche perché è vedova da 7 anni. Ma acchiappa un palo gigantesco: “Io non sono vedovo e ho una magnifica famiglia che amo moltissimo” è l’elegante risposta di Bruno, uomo in doppiopetto in tutti i sensi. Via la busta con la donna lusingata dal fatto che l’ex la ricordi ancora e dica: “Eravamo due tipi appetibili”, ma visto che non c’è trippa per gatti quando la De Filippi la invita a uscire a braccetto, Gilda dice “No, no, no”. Alla faccia del grande amore.