Antonella Elia e Pietro delle Piane, scoppia il pasticcio degli ex: c'entra pure Valeria Marini

A “Live – Non è la d’Urso”, il talk domenicale di Barbara d’Urso, Pietro Delle Piane e Antonella Elia finisco sotto la lente di ingrandimento per i fidanzamenti fasulli e gli uomini contesi. E spunta Marco Sinise, ex volto di Forum ed ex di Valeria Marini e Antonella Elia.

Barbara d’Urso ospita nello studio senza pubblico, a causa del Coronavirus, Pietro Delle Piane, l’onnipresente fidanzato di Antonella Elia, per dargli diritto di replicare alle accuse durissime di Silvy Lubamba: “E’ un uomo violento e manesco. Mi ha picchiato due volte e non l’ha fatto solo cn me, ma anche con un’attrice napoletana (nota per alcune fiction Mediaset, nda). Si fidanza con donne dello spettacolo a scopo pubblicitario”.

L’attore scuote la testa e taglia corto: “Sono calunnia e diffamazione ne parleremo in Tribunale, non voglio aggiungere altro sulla Signora Lubamba che doveva denunciare eventuali violenze ai carabinieri e non in televisione per farsi pubblicità”. Barbara d’Urso lo cuoce a fuoco lento: gioca al gatto con il topo facendo finta di credergli e apre un altro capitolo, quello dell’uomo che ha causato l’odio viscerale tra Valeria Marini e Antonella Elia. Si tratta di Marco Sinise, ex volto di Forum. L’uomo entra e vuota il sacco: “Sì è vero, nel 1994 conobbi Antonella Elia e siamo stati insieme 5-6 mesi. Non so io sia causa dei loro attriti e rancori, però posso dire che quando ero fidanzato con Antonella, una sera stavamo cenando in un ristorante a Roma, lei era di spalle e non si accorse che era entrata Valeria Marini. Da lontano Valeria mi provocava, mandava baci, si leccava le labbra. E’ andata avanti tutta la sera. Dopo cosa è successo? Beh finita la storia con Antonella, ci siamo visti con Valeria. Se era un flirt? Diciamo che ci siamo visti bene! Con la Marini è durata meno, era una liason”.

In collegamento, la ciociara Alessia Macari è furiosa con la Marini per averla snobbata durante il primo GFVip: “Dice amica delle donne e poi fot*e i fidanzati. Non può dire W le donne e poi è la prima a buttarle giù. E’ ora di smascherarla, dice 5 cose buone e mette la frecciatina. Se è talmente famosa perché lo rifà di nuovo? Fa solo reality e nient’altro. Io ho vinto il GF, lei no”.