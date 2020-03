Giorni di ordinaria follia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4: nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia. “Mi hai dato due pugni nei reni. Str**za, sei acida perché in menopausa”. “Basta! Non puoi offendere tutti”.

Valeria Marini e Antonella Elia non possono stare nella stessa casa, la rissa è dietro l’angolo a ogni ora del giorno. Oggi pomeriggio, Antonella Elia era in cucina a mangiare quando è arrivata Valeria Marini che ha iniziato a pulire e cantare. Zequila e Aristide le hanno placcate da vicino nel timore che scoppiasse il caos, ma la bomba gli è esplosa sotto il naso. La Elia aveva alzato gli occhi al cielo e sussurrato più volte: “è cretina, devo contare fino a 100 altrimenti esplodo, è dura”. Poco dopo al lavello Antonella ha inavvertitamente pestato la ciabatta di Valeria che per spostarla l’ha toccata lievemente sulla schiena e la Elia: “Oohh ma che fai mi dai le botte sulla schiena?! Potevi dirmi spostati, fallo con gentilezza, non è il caso che mi dai i pugni nei reni”, la diva del Bagaglino ha avuto la stessa reazione di Patrick: “Ma ti ho solo toccata”, “No hai fatto molto di più, levati di torno. Due pugni nei reni per la ciabatta vanno benissimo. Tu sei proprio cretina, non c’è verso sei cretina. Quando una è str**za è str**za, vattene va’. La tua presenza è un’offesa” ed è scoppiato il caos. Valeria Marini prima si è allontanata, poi è tornata indietro e ha replicato: “Perché me ne devo andare? Lei la deve smettere di offendere tutti, ma chi si crede d’essere? Basta! Sa solo offendere e mettere le mani addosso. E la sua presenza è un’offesa per le donne e per il pubblico, se ne accorgerà” e ancora: “Devi smetterla di offendere le persone, lo hai fatto con me, Licia, Fernanda, Adriana, Clizia, basta! Ma chi sei per offendere? Non sei nessuno!”.

Antonella Elia è ricorsa a insulti ancora più grevi: “Ma è la menopausa che ti ha ridotto così? Secondo me non hai il ciclo da 10 anni, così si spiega il tuo isterismo. Sei così perché sei in menopausa a 60 anni?” e la Marini: “No, io le mie cose ce l’ho ancora, ho 52 anni, sei tu che sembri mia nonna. Ma questa non può offendere tutti! C'è una parola che non conosci ed è rispetto! Non sei nessuno per dirmi le parolacce”. I coinquilini, stanchi per i litigi continui (anche perchè in puntata si parla solo di questi litigi e tutti gli altri sono oscurati) le hanno separate, Patrick e Paolo hanno fatto entrare la Marini in confessionale e Denver ha provato a far capire ad Antonella di stare più calma. L’ex spalla di Mike Bongiorno è tornata sui presunti pugni nei reni: “Ma mi ha dato due colpi… certo magari devo stare attenta a come lo dico, altrimenti poi mi dicono che sono io a esagerare. Vedremo i video. Non se ne può più. Io sto isolata per non far storie. Eliminatemi, mandatemi in nomination così eliminerete la pustola purulenta e vivrete felici e contenti”.

Adriana Volpe le ha fatto presente che è sbagliato ricorrere alla menopausa per insultare, ma la Elia: “E perché? Lo penso. Avrà gli ormoni sballati, per questo è acida e urla”. Sui colpi nella schiena, le immagini scagionano Valeria Marini così come scagionavano Patrick: si è trattato di una mano appoggiata d’istinto sulla schiena della Elia per spostarla dalla ciabatta. Lo ha confermato lo stesso Patrick, in cucina al momento del caos: “Ovviamente non c’è stata spinta”. Tuttavia, Zequila e Aristide ritengono che in questo caso Valeria Marini abbia fomentato la reazione da parte di Antonella stazionando in cucina mentre c’era la rivale. Malnati ha aggiunto: “Se ti ha dato un colpo e non ho motivo di credere il contrario, la cosa è grave perché lunedì in puntata si è lamentata delle mani addosso”. Peccato che per sua stessa ammissione non abbia visto la scena.