Clizia Incorvaia, l'età non è più un segreto: viene a galla la verità

L'età di Clizia Incorvaia non è più un segreto nemmeno per Paolo Ciavarro, concorrente del GFVip4. Nel corso della quindicesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha messo al corrente il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro della vera età di Clizia che non è 33 e neppure 36 anni, ma quasi 40. Il ragazzo, 28 anni, non si è scomposto più di tanto: “Io avevo capito 35 però a me dell’età non frega assolutamente nulla. Questa è la mia risposta! Che mi frega. Se un uomo sta con una donna più giovane va bene e se è il contrario non va bene? A me non importa”.

Ciavarro ha incassato gli applausi dello studio e quando è tornato dai coinquilini ha ripetuto: “Sì, io in effetti avevo capito 35 anni, ma chi se ne frega! Certo che se ne avesse 39 avrebbe trovato l’elisir di lunga vita”. Una conferma indiretta alle quasi 40 primavere è arrivata dalla stessa Clizia che su Instagram ha pubblicato un video dove è in compagnia di Paolo con un commento che punta sull'inutilità del tempo: “Aldilà del tempo, dello spazio e delle differenze... mi sei scoppiato dentro! Manchi♥”. Per i telespettatori però il vero problema non è costituito dagli anni dell’Incorvaia, ma dall’aver iniziato una storia importante con una bugia.