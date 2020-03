Maria De Filippi, cosa svela da Fabio Fazio: mio fratello mi ha sparato...

Maria De Filippi, ospite di “Che Tempo che Fa”, il programma domenicale di Fabio Fazio su Rai 2, smentisce una fake news: “Non voglio rifare il Festival di Sanremo” e svela aneddoti privati: “Mio fratello mi ha sparato”

Niente pubblico per Maria De Filippi, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”, in diretta concorrenza con “Live – non è la d’Urso”, ma tanto calore e umanità nelle sue parole. Fabio Fazio le chiede di “UominieDonne”, ovvero di Gemma Galgani e Tina Cipollari e la De Filippi: “La gente pensa ci sia un copione, ma non è vero. Io registro tre puntate di Uomini e Donne di seguito nel pomeriggio, sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo, le dico ‘ti abbasso il microfono’. Le togliamo la voce. Dato che dovevo tagliare, stavo in studio molto più del necessario”.

Sui momenti imbarazzanti in carriera, la conduttrice pavese ha poco da dire: “No, direi di non averne avuti. Forse una che a C’è Posta per Te è svenuta sul puffo, si è aggrappata e mi ha tirato giù. In generale io non penso di essere in televisione quando faccio televisione, se no non la farei, è sicuro”. Fazio le chiede della candidatura spontanea per il prossimo Festival di Sanremo visto che quest’anno è stata comunque presente: “La telefonata è stata una cosa molto carina. Ma non mi sono mai autocandidata, non è vero. Io ho un rapporto molto particolare con Sabrina e ho detto ‘Sanremo con lei tutta la vita’, ma non era una candidatura, mai leverei il posto a qualcuno in Rai”. Festival di Sanremo vuol dire anche Amici, il talent ventennale che ha dato tanti cantanti al Festival e la De Filippi: “All’inizio chi veniva dai talent era guardato maluccio, ora sono orgogliosa di molti di loro. I ragazzi oggi sono più svegli, si producono da soli. Ad esempio, la generazione di Emma era completamente diversa da quella di Stash o Irama, lei non arrivò con dei pezzi già fatti, mentre non potevamo spostare Stash dal suo computerino”.

Maria De Filippi racconta sempre con gran spirito il suo privato: “Il silenzio sottolinea le cose importanti. E’ vero che ci ho messo un mese prima di accettare il lavoro proposto da Maurizio (Costanzo, nda). Aspettò un mese per avere una risposta perché stavo bene a Pavia, ero nella mia nicchia, avevo i miei amici, la mia casa. Mio padre non voleva che venissi a Roma, mia madre sì, era molto severa, dopo la laurea mandò fuori casa sia me sia mio fratello”. Poi il racconto sul fuoco amico: “Mio fratello mi sparò con una Diana16, mio padre era un cacciatore e aveva questo fucile. Non mi ha fatto male, mi ha sparato un pallino e infatti ho un buco in fronte, non mi ha fatto male, certo se mi prendeva in un occhio… Abbiamo 7 anni di differenza e per me, era un mito. La stanza sua era il paradiso e ci entravo tutte le volte che non c’era. Per me entrare in camera sua era un sogno. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove stava lui. Continuavo a bussare e lui mi disse ‘se entri, ti sparo’ e io tac: aprì la porta e lui sparò. Io lo spiavo anche dal vetro della porta, mise un compensato per impedirmi di vedere”. Inevitabile un passaggio su Maurizio Costanzo, suo marito da 25 anni. Fabio Fazio le chiede se sia vero che fa scorte di panettoni e la De Filippi: “Sì, fa le scorte di panettoni come gli scoiattoli. Alcuni se li mette via e se li mangia fino a Pasqua quando si parte con la colomba”.