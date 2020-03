Va male Fazio, che fa l’8,8% di share. Ma la d’Urso sale ancora lasciando solo le briciole alla concorrenza.

La curva degli ascolti sale con picchi del 29% di share con 4 milioni di spettatori nella lunghissima diretta e 11 milioni di contatti con una super tendenza sui social.

Lo share in media arriva al 15%. A Cologno si brinda, in viale Mazzini no. Perché “Che (brutto) tempo che fa?” non vince e non convince.