Tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane finisce malissimo: "Tu chi c... sei?"

A “Live - Non è la d’Urso”, il faccia a faccia finale tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 4, finisce male. Fiore a Pietro: “Basta ca**ate. Io sono la figlia di Dario Argento, tu chi ca**o sei?”.

Pietro Delle Piane è in collegamento con “Live – Non è la d’Urso” per difendersi dall’accusa di aver organizzato la paparazzata con l’ex Fiore Argento per farsi pubblicità. La figlia del regista, a sua volta in collegamento, parte a tavoletta: “Pietro, basta queste bugie, io non ho chiamato i fotografi, non ne ho bisogno, non avevi mal di schiena, sono alta 1,72 per 49 kg come facevo a sorreggerti? E andare a letto una volta con una persona non fa di te un mio ex”. L’attore e doppiatore tira in ballo l’amico comune Gianluigi: “Sei a casa sua, lui lo sa che ero in macchina e non in motorino perché avevo mal di schiena. Non ti ricordi le cose”, ma Fiore: “E sti ca**i del motorino e della macchina, tu hai detto bugie, su mio padre, sul fatto che ti ho chiamato. Io ti ho solo fatto il favore di dire che partivano dei progetti. Se mi hai preso la mano? Sì, per un secondo. Le tue sono bugie. Hai detto davanti a tutta Italia e al GF che mi frequenta solo per lavorare con mio padre”.

Delle Piane sostiene un’altra verità: “Ma se hai detto a Gianluigi che volevi chiamarmi perché avevi detto una marea di stro**ate!”. Fiore Argento scuote la testa in segno di forte dissenso ed esplode: “Ma cosa vuoi?! Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un ca**o di nessuno. Continui a raccontare stupidaggini, dai… chiedere scusa ad Antonella? Ma figurati! Ah pazzo”. Barbara d’Urso passa oltre svelando al pubblico che in passato Pietro Delle Piane (rimasto freddo alla notizia che Antonella Elia vuole lasciarlo, nda) tacchinava pure con Cristina Plevani via social, come a sottolineare che l’uomo cerca notorietà attraverso donne dello spettacolo già note.