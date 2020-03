Clizia Incorvaia affronta le 5 sfere di “Live – Non è la d’Urso” per spiegare il “Buscetta, pentito, non parlo con i pentiti” urlato a Andrea Denver, concorrente del Grande Fratello Vip, e che le è costato la squalifica, ma commette un’altra gaffe. Poi oppone un sorridente no comment alla domanda sulla sua vera età e parla dei tradimenti dell’ex marito.

Barbara d’Urso parte forte mostrando a Clizia Incorvaia il filmato in cui Antonio Zequila le suggerisce di dire che le frasi “Buscetta, sei un maledetto pentito” erano una citazione di un film da Oscar. L’influencer si arrampica sugli specchi: “Zequila parlava di una metafora, c’è un articolo di Repubblica del 2005 che ho anche screenshottato, in quel momento storico si usava dire ‘sei più muto di Buscetta’, per dire sbirro, pentito, infame. Io non l’ho mai utilizzato nel mio interloquire quotidiano, ma il gioco psicologico del Grande Fratello ti fa uscire queste reminescenze”.

I social però mettono in evidenza che non fa altro che ribadire di aver voluto proprio dare dell’infame a Andrea Denver per averla nominata (“sbirro sinonimo di infame”). Insomma, non se ne esce. La d’Urso le serve un’altra polpetta avvelenata mandando in onda una clip in cui tutti i conterranei dell’Incorvaia si dissociano dalle sue esternazioni e la criticano severamente. Clizia regala la solita citazione (elementare) in latino, ma il direttore Roberto Alessi non ci casca: “L’Italia è contro di te” e quella con protervia: “No ti sbagli, è con me, l’Italia è dalla mia parte”. E Twitter la deride specie quando la siciliana, nel tentativo di giustificarsi, fa un’altra gaffe parlando a sproposito di socialismo.

Daniele Interrante, uno degli sferati, cambia argomento e le domanda dell’età anagrafica (33, 36 o 40?) ma Clizia sfugge: “Dopo 30 anni non dichiaro più l’età come dice mia zia Nuccia. Io non ho paura di dirla, io non ho paura di niente”, ma pur di non pronunciare il numero giusto sciorina l’ennesimo latinismo (amor vincit omnia) da diario Smemoranda. Eleonora Giorgi leva dall’imbarazzo la nuora in pectore: “Non aver paura della tua età, io la so e non mi importa”. Barbara d’Urso torna sul triangolo con l’ex marito Sarcina e Riccardo Scamarcio e Clizia replica: “Se il bacio non fosse stato vero, (Riccardo, nda) poteva querelare me o l’amico per diffamazione, ma non l’ha fatto”.

Poi va in onda un’intervista a un’ex amante di Francesco Sarcina: “Sono stata con lui 4 anni, la prima volta avevo 17 anni, mi ha usata. Mi disse che le nozze con Clizia erano gossip. Per me lei è una grande calcolatrice, in 4 anni non se ne è mai accorta? Dov’era?”. Clizia ribatte amareggiata: “Badavo a mia figlia Nina. Lottavo e credevo a quello che mi veniva venduto, io sono una donna molto intelligente che si è persa per amore. E’ vero quello che dice perché ho scoperto le chat, lui diceva che erano del suo ex manager e io per anni gli ho creduto. Ci ho messo due anni per perdonarmi. Il tatuaggio baby? Era una mia frase. Lei era una delle tante, faceva sentire tutte importanti. Adesso vivo una nuova storia con un ragazzo fantastico. Me la merito”.