Antonella Elia fuori di testa al GfVip. Così insulta Valeria Marini

Alla vigilia della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia insulta di nuovo Valeria Marini: “Campana stonata, idiota”. Stasera sorpresa per Fabio Testi e nuovo eliminato.

Nella casa del Grande Fratello Vip, i coinquilini non ne possono più delle scintille tra Antonella Elia e Valeria Marini e mostrano un certo nervosismo perché sanno che gran parte della diretta di stasera sarà dedicata alle due primedonne. Oggi, Valeria Marini ha trascorso la giornata a chiedere agli altri vip chi nominavano e soprattutto ha chiesto di non essere nominata. Nel pomeriggio, Antonella Elia ha sbuffato: “Non si può fare, non si chiede chi si nomina, campana stonata” e la Marini: “La mia voce è radiofonica e non ho niente da nascondere e pensa a quello che ti aspetta” riferendosi a un’eventuale squalifica per averla spintonata. La Elia però ha ribattuto: “Oh sono terrorizzata, che paura. Dimenticavo, abbiamo una stella hollywoodiana, tu mandi messaggi di idiozia, idiota nel vero senso della parola. Passi la vita a chiedere chi nominano e a dire ‘non nominare me’ e te Antonio le dai pure retta”. La Marini si è messa a ridere: “Non voglio essere agganciata dalle tue offese, ma non mi guardare in quel modo” e la Elia tagliente: “Basta che ti guardi allo specchio e hai uno shock. Secondo lei le strategie non si possono fare, ma chiedere chi nomini sì” e scimmiottando Valeriona: “Io mi devo salvare perché sono la regina…”. Questa sera, Alfonso Signorini, che ha già comunicato ai vip il prolungamento del reality show fino al 27 aprile, parlerà della rivalità un po’ troppo accesa tra le due soubrette, comunicherà il nuovo eliminato e farà una sorpresa a Fabio Testi, al televoto insieme a Teresanna, Sara e Asia. I social però si aspettano un provvedimento disciplinare per Asia Valente che ha detto a Sossio “sei un down” per un banale scherzo.