Live Non è la D'Urso, Morgan senza freni contro Malgioglio: un ignorante

Morgan replica a Malgioglio: “È un ignorante”. Il paroliere aveva dichiarato a “La Repubblica delle Donne” che Marco Castoldi non era affatto un genio e che il testo improvvisato a Sanremo contro Bugo era orribile. Morgan, ospite di Barbara d’Urso a “Live – Non è la d’Urso”, ha replicato secco: “È la rappresentazione dell’ignoranza. Il suo è un discorso ignorante. Io non mi ritengo un genio, quando mai l'ho detto, lui è un ignorante. Non conosce gli artisti come me”.

Nello studio vuoto, per l’ordinanza della Regione Lombardia sul Coronavirus, Morgan risponde anche a Iva Zanicchi convinta che sia una montatura: “Il dramma è successo la sera della cover, diverse cose mi hanno fatto pensare che foste d’accordo – ha detto la Zanicchi -. La performance era pietosa, Bugo ha stonato e quella era la tua serata. Io ho pensato: Morgan fa Sanremo, si mette in gioco, è intelligente, possibile che non potesse litigare la sera prima, ma proprio un attimo prima di entrare? Ecco perché ho detto che era premeditato. Comunque il Festival l’hai vinto tu! Non si parla che di te” e Morgan: “Era premeditata sì, ma da parte loro. Volevano distruggere l’arrangiamento, far cantare Bugo e non me, mi prendevano per il c**o per la camminata. Bugo non vuole far pace? Si commenta da solo. Sergio Endrigo è un genere che lui non sa cantare, è vittima di gente che gli ha fatto credere che diventava famoso, è gente di provincia… cioè dei dilettanti… dopo due mesi di mer*a a palate in faccia, ho deciso di non uscire a testa bassa. Oggi mi dovrebbero ringraziare”. Morgan si sottopone alla macchina della verità dell’Alabama e le risposte sono quasi tutte vere: ha scritto il testo poco prima di cantare, non ci sono stati sputi, calci e schiaffi nel backstage e la lite non era una messinscena.