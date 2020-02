Il Grande Fratello Vip ha rotto gli indugi: il televoto di venerdì è stato annullato per un provvedimento nei confronti di una concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Non è specificata la sanzione, ma pare verosimile si tratti dell’espulsione di Clizia Incorvaia per aver detto ad Andrea Denver: “Sei un Buscetta, sei un pentito, un traditore, sei un Buscetta e io non parlo con i pentiti!”.

Domani, durante la quattordicesima puntata del GFVip, Alfonso Signorini farà chiarezza. Dopo l’inaudita similitudine usata dalla Incorvaia, il popolo dei social ha fatto pressione mandando in tendenza l’hashtag #cliziafuori (oltre 20.000 interazioni in un giorno) e inducendo 5 sponsor a dissociarsi pubblicamente.

L’Associazione nazionale Carabinieri è intervenuta con un post “la signora in bikini ripassi la storia e abbia rispetto delle vittime di mafia”, Micol Incorvaia ha cercato di difendere la sorella su Instagram sostenendo che si trattava di ironia siciliana, ma è stata sommersa dalle proteste dei suoi conterranei e ha dovuto cancellare i post.

Travolta dallo tsunami anche Eleonora Giorgi che aveva rilasciato un’intervista a “Domenica Live” in cui sosteneva il neo nato amore tra Paolo Ciavarro e Clizia e ha dovuto fare una precipitosa rettifica: “L’intervista è stata registrata prima dell’esecrabile e grave episodio accaduto in seguito nella casa del GF”. Ma Clizia sembra non comprendere la gravità delle sue parole (il che peggiora la sua situazione): alla donna che questa notte ha urlato dall’altra parte del muro: “Denver siamo con te, Clizia vergognati, le vittime di Buscetta ti aspettano fuori”, l’influencer ha replicato spocchiosa: “Quanta ignoranza mamma mia, squalifica in base a cosa?”.

Intanto il management della Incorvaia ha rilasciato un comunicato in cui puntualizza che le “affermazioni della Signora sono state alquanto fuori luogo e molto, molto colorite (…)”, ma rigetta l’accanimento mediatico. Poi un messaggio subliminale alla produzione: “In ogni caso ogni provvedimento si accetterà ma sempre nel limite in cui lo stesso non raggiunga dei termini eccessivi e lesivi della sua immagine. Desideriamo inoltre sottolineare che confrontandoci con la nostra divisione legale, la Cassazione non ritiene reato o diffazioni affermazioni “sopra le righe” quando avvengono in una discussione dai toni esasperati. Ci sembra sia estremamente utile sottolineare questo aspetto anche dal punto di vista legale. Grazie. Team Clizia”. Un chiaro avviso ai naviganti, a voler essere diplomatici. Come ha sintetizzato Aristide: “Tutto questo casino per una nomination, sono stati nominati in 4 e tutti gli altri non hanno detto una parola.. solo lei, mica è l'Imperatice d'Austria che non può essere nominata”. Già.