L’amore tra Marcella e Miriam è una delle storie della sesta puntata di “C’è Posta per Te”, il people show del sabato sera di Canale 5. Mamma Rosa non accetta che la figlia ami una donna: “Per me l’uomo va con la donna. Sono fatta quadrata. Pensavo che le avessero dato delle medicine particolari in palestra. Lei non è nata così”, Maria De Filippi la catapulta dal Medioevo agli anni 2000: “Oltre a uomo e donna, esistono le persone! Rifletti quando dici ‘non è normale’”. E i social demoliscono Rosa: “Non è fatta quadrata, è fatta str**za! Quanta ignoranza”.

La giovane Marcella non vede mamma Rosa da due anni e mezzo, da quando ha scoperto che è andata a convivere con Miriam, e chiama “C’è Posta per Te” per ricongiungersi alla madre. La donna accetta l’invito, sorride con beata superficialità e ripete: “Io ho solo una figlia femmina, può parlare solo lei. Hai visto quanto è bella Marcella? Eh d’altra parte l’ho fatta io” e Maria De Filippi le dà una stoccata: “Va bene... Poi decidiamo se far parlare anche l’altra, FEMMINA”. Rosa è ingabbiata nel Medioevo: “Non accetto questo cambiamento, ho pensato che in palestra le avessero dato dei medicinali strani, ha avuto morosi bellissimi, è sprecata, non è nata così e io non l’accetto. Per me, l’uomo va con la donna, sono quadrata”. Con calma invidiabile, Maria De Filippi ricorda a Rosa che Marcella è nata da una fuga: lei era già sposata, ma è scappata con un altro uomo lasciando due figli cioè ha fatto una cosa che per la maggior parte delle persone non è normale: “Lo hai fatto perché hai seguito i tuoi sentimenti. E’ la stessa cosa che ha fatto tua figlia! Una madre deve accettare che i figli non siano esattamente come li vogliamo”. Ma la signora sembra venuta a fare una scampagnata: “Io voglio solo mia figlia e basta. Io non ci posso fare niente, sono così. Mi dispiace vedere mia figlia che va con una donna. L’ho vista con ragazzi bellissimi, impazziva per loro e questo cambiamento non lo accetto. Cosa significa conoscere Miriam? Che ci stringiamo la mano? Ok ma finisce lì”. Rosa apre la busta e riabbraccia la figlia, ma gli applausi sono tutti per la pacatissima Miriam che ha volato alto: “Possiamo prenderci tutto il tempo necessario per conoscerci e prendere un caffè insieme”. La signora si scusa di nuovo, ma è “per le cose normali”. E qui Maria De Filippi sbotta: “Rifletti quando dici che non è normale, è come se dicessi che tua figlia non è normale, esistono anche le persone e lei si è innamorata. Marcella mangia, dorme, guarda la tv, si annoia, ride, vedi Rosa? E’ tutto normale, una vita normale, fatte di cose normali. A volte la vita ti riserva sempre delle sorprese”, “Eh bella questa!” conclude l’ostinata e testarda Rosa, criticata e sbeffeggiata sui social per la mentalità arcaica.