Stop al Trono Classico, avanti tutta con il Trono Over di "Uomini e Donne". La versione dame e cavalieri del dating show di Maria De Filippi fa ascolti da prima serata alle 15 del pomeriggio (oltre 3.000.000 di telespettatori e 23% di share) e il costo è irrisorio: massima resa con minima spesa. Gli over si emozionano ed emozionano, litigano sul serio e si "stalkerizzano" a vicenda sui social per correre a riferire tutto all’entità suprema della redazione (la frase "la redazione lo sa" è iconica almeno quanto il "No Maria, io esco" di Tina Cipollari).

Al contrario, il Trono Classico non convince tra ragazze impostate e mascherate più di Achille Lauro, esterne simili a minifiction di serie C, tronisti e corteggiatori selezionati con criteri discutibili (spesso a metà percorso viene fuori che sono d’accordo o che sono già fidanzati/e), segnalazioni dei telespettatori e tronisti-corteggiatrici con lo sguardo fisso non sull’amato/a ma nel monitor della telecamera. E il 99% delle volte si conoscono già tramite parenti, amici e conoscenti che bazzicano gli stessi locali di Milano, Roma e l’onnipresente Ibiza. Il pubblico non si riconosce in queste storie ed esprime tutto il suo disamore al Trono Classico (che si ferma al 18% di share) su Twitter. Così Maria De Filippi ha fermato la messa in onda delle avventure amorose dei giovani l’11 febbraio scorso per capire come riorganizzare il programma. Il “vicolodellenews.it”, infatti, riporta che le registrazioni con i tronisti Daniele Dal Moro, Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Giovanna Abate sono proseguite e al momento ce ne sono 5 inedite. Probabilmente la redazione cercherà una formula per azzerare l’effetto “presa in giro”, magari con un montaggio alla Temptation utile a creare hype e a riportare in alto gli ascolti.