Asia Argento ko: abbandona Pechino Express e scoppia in lacrime

Asia Argento abbandona “Pechino Express – le stagioni dell’Oriente”: frattura del ginocchio sinistro. Ma si forma una nuova coppia, quella de “I Sopravvissuti” composta da Vera Gemma e Gennaro Lillio. Colpo di scena nella seconda puntata del game show, condotto da Costantino della Gherardesca, ogni martedì su Rai2.

Durante la prova per l’immunità, Asia e Gemma dovevano pulire alcuni jackfruit (frutti thailandesi pesanti fino a mezzo quintale), ma durante la raccolta l’attrice è scivolata ed è andata a sbattere con violenza contro il ferro del carretto utilizzato per trasportare i frutti. Sul momento ha taciuto, ha stretto i denti e ha portato avanti il test incitando Gemma a essere più determinata. Ha anche sussurrato: “Credo di essermi rotta il ginocchio, ma non mi lamento come i piagnoni (i Gladiatori, nda)”.

Vinta l’immunità e smaltita l’adrenalina, l’Argento si è lasciata andare a un pianto disperato invocando il medico della produzione. Inevitabile il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso e a fine puntata la doccia fredda. Asia in lacrime ha dovuto lasciare il reality game: “Mi sono rotta il ginocchio. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio” e Costantino della Gherardesca ha aggiunto: “Asia lascia la gara. Deve tornare in Italia. Mi dispiace perché era simpatica. Tuttavia se Vera Gemma vuole, può continuare la gara”. Ma con chi? Ecco il secondo colpo di teatro. “I Gladiatori”, Max Giusti e Marco Mazzocchi, hanno vinto la seconda tappa di “Pechino Express” grazie alla strategia del Rambo dei matrimoni, Enzo Miccio, super protagonista di quest’ottava edizione (memorabile lo scazzo con la compagna: “Corri! Se non lo fai, non hai lo spirito giusto. Non devo urlare? Col ca**o! Stavi a casa se non volevi correre”).

L’agguerrito componente dei Wedding Planner e la sua Carolina erano arrivati primi al traguardo, ma Miccio ha preferito perdere tempo bevendo un caffè così da lasciare la vittoria a Max Giusti e Marco Mazzocchi. Lo scopo? Andare avanti senza farsi nemici tra gli altri concorrenti e senza assumersi la responsabilità di nominare una coppia da far uscire (la busta nera decreta se la tappa è eliminatoria o no). “I Gladiatori” hanno capito di essere stati fregati e hanno nominato “I Guaglioni”: tappa eliminatoria e giochi finiti per Gennaro e Luciano. Anzi, quasi finiti: Vera Gemma, una gemma di frasi scorrette e battute a doppio senso, ha deciso di proseguire l’avventura in terra thailandese insieme a Gennario Lillio: “Spero che accetti, come si dice a Roma, se je regge a’ pompa”. Il modello ha accettato e Asia Argento ha benedetto la nuova coppia di Pechino Express: “I Sopravvissuti”.