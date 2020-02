Clamoroso: Malgioglio molla Chiambretti in diretta. Per colpa di Morgan...

Un vero terremoto a Mediaset. Cristiano Malgioglio, clamorosamente, lascia lo studio di "Cr4, la Repubblica delle donne", il programma di Piero Chiambretti. E scoppia un vero caso.

Tutto per colpa di un video, mandato in onda, in cui Morgan avrebbe cantato un pezzo di Luigi Tenco. In studio, secondo le prime indiscrezioni giunte alle nostre orecchie, c’era anche un amico di Morgan (pronto a difenderlo con le unghie dopo la lite con Bugo sul palco dell’Ariston).

E’ bastato questo video a mandare in tilt super Cristiano. Che, ad un certo punto, tuona quando Morgan viene definito un genio dal suo amico presente in studio. Malgioglio perde le staffe e lo asfalta dicendo: “Se Tenco potesse ascoltare questa esibizione si rivolterebbe nella tomba. I geni della musica - urla Malgioglio - sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”.

Chiambretti non riesce a calmare le acque. Avviene la rottura. Clamorosa. Malgioglio si alza e va via dicendo: “Fatevi lo show da soli”. Sembra che non abbia assolutamente voglia di tornare a La repubblica delle donne.